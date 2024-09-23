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Марианская впадина: кто издает странные крики под водой

Frontiers in Marine Science: источник странных шумов в океане
3:00
Наука

Учёные наконец разгадали источник загадочных звуков, доносящихся из самой глубокой точки океана — Марианской впадины. Эти необычные звуки, названные "биотвангом", напоминают звуки космических кораблей из научной фантастики, но на самом деле принадлежат китам Брайда (Balaenoptera edeni). Исследователи считают, что эти киты используют такие звуки для ориентирования и поиска друг друга в океанской глубине, подобно игре "Марко Поло".

Впервые эти таинственные звуки были зафиксированы в 2014 году, когда учёные с помощью подводных планеров проводили акустическую съемку Марианской впадины. Этот глубокий разлом простирается более чем на 2400 километров южнее Японии и уходит на глубину 10 935 метров. Звуки биотванга состоят из двух частей: сначала раздаётся низкий гул, распространяющийся на значительное расстояние, а затем — высокий металлический звон, который исследователи сравнивают со звуками космических кораблей из "Звёздных войн" и "Звёздного пути".

Учёные долго не могли понять, что за животные издают эти звуки. В 2016 году они предположили, что биотванг может исходить от крупных усатых китов, таких как голубые или горбатые киты. Однако эти звуки не соответствовали ни одному из известных криков. Новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Marine Science, с помощью искусственного интеллекта наконец подтвердило, что биотванг принадлежит китам Брайда. Команда проанализировала более 200 000 часов аудиозаписей и обнаружила, что девять из десяти наблюдаемых китов издавали характерные звуки.

Окончательное подтверждение учёные получили, сопоставив эти шумы с миграционными маршрутами китов Брайда. Для ускорения процесса анализа они использовали искусственный интеллект, который преобразовывал биотванги в спектрограммы, отличающие их от других шумов.

Интересно, что биотванг был зафиксирован только в северо-западной части Тихого океана, несмотря на то, что киты Брайда обитают на более обширных территориях. Это может указывать на то, что такие звуки издаёт лишь определённая популяция этих китов. Также было замечено, что в 2016 году, в период потепления воды из-за явления Эль-Ниньо, количество биотвангов увеличилось, что может быть связано с возросшей активностью китов Брайда в этом районе.

До конца не понятно, почему звуки китов Брайда такие необычные, но учёные предполагают, что они могут использовать их для связи на больших расстояниях, подобно контактным сигналам в игре "Марко Поло". Однако для точного ответа требуется больше данных.

Уточнения

Киты́ (греч. κῆτος - "морское чудовище") — морские млекопитающие из инфраотряда китообразных, не относящиеся ни к дельфинам, ни к морским свиньям.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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