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Таяние ледников: как ледниковая геоинженерия может предотвратить повышение уровня моря

МГЭИК: как остановить таяние ледяных покровов Земли
3:00
Наука

Может ли геоинженерия стать решением для защиты ледников планеты? Группа учёных, выпустивших новый отчёт, призывает серьёзно рассмотреть этот подход для сохранения ледяных покровов Земли. Ледниковая геоинженерия, пока ещё молодая область исследований, даёт определённые надежды на замедление таяния криосферы — совокупности всех ледников и снежных покровов Земли.

МГЭИК: как остановить таяние ледяных покровов Земли
Фото: Openverse by szeke, CC BY-SA 2.0

Криосфера играет ключевую роль в круговороте воды на планете, покрывая около 10% земной поверхности и обеспечивая пресной водой миллиарды людей. Однако её сокращение приводит к глобальному повышению уровня моря. Международная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) предупреждает, что уровень моря может повыситься до 1,1 метра к концу XXI века, что приведёт к катастрофическим последствиям для островных государств и прибрежных городов.

Недавно группа из пяти учёных опубликовала технический документ "Вмешательство в ледниковый климат: исследовательское видение". Они предлагают сосредоточиться на сохранении огромных ледниковых покровов Антарктиды и Гренландии, которые играют главную роль в повышении уровня моря. Учёные подчеркивают необходимость разработки инженерных решений, которые смогут замедлить или предотвратить это повышение.

Хотя конкретные методы вмешательства пока не предложены, команда считает, что важно развивать общественные дебаты по этому вопросу, основанные на серьёзных исследованиях.

"Каждый учёный надеется, что нам не придётся проводить эти исследования, но если мы не начнем сейчас, можем упустить возможность помочь миру",- профессор Дуглас Макайил из Чикагского университета, который занимается изучением ледников почти 50 лет.

В последние годы учёные сосредоточились на изучении процессов, вызывающих таяние ледников и влияющих на глобальное потепление. Однако время пришло перейти от наблюдений к действиям и попытаться найти способы замедлить разрушение криосферы.

"Мы не можем остановить повышение уровня моря, но, возможно, сможем замедлить его", — заключают авторы отчёта.

Они рассматривают два основных подхода: вмешательство в океанские потоки, которые переносят тепло, и контроль базальной гидрологии — процессы, происходящие у основания ледников. В случае успеха, эти меры могут существенно снизить скорость разрушения ледяных покровов.

Конечно, все вмешательства могут иметь непредсказуемые последствия для окружающей среды. Например, изменение водных потоков может повлиять на экосистемы или усугубить существующие трещины в ледяных покровах. Однако учёные считают, что изучение этих возможностей необходимо для борьбы с глобальным потеплением и его последствиями.

Уточнения

Геоинженерия — комплекс мер и воздействий, направленных на активное изменение климатических условий в локальном регионе Земли либо по всей планете с целью противодействия нежелательному изменению климата (глобальное потепление, парниковый эффект и пр.) и получения наиболее комфортных условий проживания и экономической деятельности на большей части планеты.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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