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Темнота и холод: что будет с Землей, если пропадет солнце

Как быстро Земля замерзнет без солнца
2:37
Наука

Если вы живёте в регионе с долгими и холодными зимами, то наверняка каждый год с нетерпением ждёте весну. Когда солнце выходит, становится теплее, и цветы начинают распускаться, жизнь сразу становится приятнее. Весна дарит не только хорошее настроение, но и множество полезных эффектов для организма. Солнечный свет помогает просыпаться по утрам, стимулирует выработку витамина D, укрепляя кости, и предотвращает развитие сезонной депрессии.

Как быстро Земля замерзнет без солнца
Фото: Wikimedia Commons by Newnoname, PDM

Теперь представьте, что солнце исчезает на неделю. Это не просто испортит настроение любителям пляжного отдыха, но и вызовет серьезные последствия для всей планеты.

Что произойдет, если солнце исчезнет?

Первое, что вы заметите — мгновенная темнота. Поскольку солнечному свету требуется примерно 8,5 минут, чтобы достичь Земли, ровно столько времени пройдет с момента исчезновения солнца до полной темноты. Однако не только свет пропадет. Без солнечного тепла температура на планете начнет стремительно падать. В течение недели температура опустится до 0 градусов по Фаренгейту (минус 17,8 градуса по Цельсию). Это, конечно, холодно, но пока не смертельно для большинства форм жизни.

Без солнца растения перестанут получать свет для фотосинтеза и начнут погибать. Это повлияет на всю пищевую цепочку: животные, которые зависят от растений, останутся без пищи. В конце концов, выжить смогут только те, кто способен добывать энергию и тепло из других источников.

Примерно через год температура на Земле упадет до минус 100 градусов по Фаренгейту (минус 73,3 градуса по Цельсию), что сделает поверхность планеты непригодной для жизни. Без солнечного света жизнь на Земле остановится.

Гравитация и Солнечная система

Ещё одно последствие исчезновения солнца связано с гравитацией. Солнце, будучи в 100 раз больше Земли, удерживает все планеты нашей системы на орбитах благодаря своему гравитационному притяжению. Если солнце исчезнет, Земля просто улетит в открытый космос. Без этой устойчивой орбиты наша планета может столкнуться с кометами, метеоритами или даже другими планетами. И если мы столкнемся с другой планетой, давайте надеяться, что там будет своё солнце и парочка пляжей.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей Галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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