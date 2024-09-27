Это самые холодные места на Земле: где температура опускается ниже минус 90 градусов

Когда вы просыпаетесь в холодное утро, кажется, что за пределами одеяла — предел холода. Но насколько холодной может быть поверхность Земли в реальности? В этой статье мы рассмотрим самые холодные места на планете и познакомимся с учеными, которые изучают экстремально низкие температуры.
Полярный геофизик Тед Скамбос из Университета Колорадо объясняет, что температура воздуха на поверхности — это та, которую измеряет термометр на высоте от 1,5 до 3 метров над землей. Обычно для официальных измерений высота термометра составляет около 2 метров.
Однако измеренная температура может варьироваться в зависимости от того, на какой высоте вы находитесь — выше или ниже. Полярный ученый Ацухиро Муто из Университета Темпл уточняет, что температура поверхности — это то, насколько холодны земля, вода или лед, непосредственно соприкасающиеся с воздухом.
Почему в этих местах так холодно? Как объясняет Скамбос, ключевыми факторами являются большая высота, наличие длительной полярной ночи, отражение солнечного света снегом и отсутствие теплых прибрежных воздушных масс. Однако даже здесь такие экстремальные температуры возможны только при определенных условиях: неподвижный воздух, отсутствие облаков и невероятно сухая атмосфера.
В неглубоких впадинах на Восточно-Антарктическом плато холодный воздух задерживается, охлаждая поверхность и создавая условия для рекордно низких температур. Это делает эти места самыми холодными на Земле.
Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом.
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