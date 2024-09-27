Это самые холодные места на Земле: где температура опускается ниже минус 90 градусов

Антарктическое плато: как ученые обнаружили самые низкие температуры

3:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Когда вы просыпаетесь в холодное утро, кажется, что за пределами одеяла — предел холода. Но насколько холодной может быть поверхность Земли в реальности? В этой статье мы рассмотрим самые холодные места на планете и познакомимся с учеными, которые изучают экстремально низкие температуры.

Фото: Flickr by Jason Auch, CC BY 2.0

Температура воздуха и температура поверхности

Полярный геофизик Тед Скамбос из Университета Колорадо объясняет, что температура воздуха на поверхности — это та, которую измеряет термометр на высоте от 1,5 до 3 метров над землей. Обычно для официальных измерений высота термометра составляет около 2 метров.

Однако измеренная температура может варьироваться в зависимости от того, на какой высоте вы находитесь — выше или ниже. Полярный ученый Ацухиро Муто из Университета Темпл уточняет, что температура поверхности — это то, насколько холодны земля, вода или лед, непосредственно соприкасающиеся с воздухом.

Топ самых холодных мест на Земле

Высокий хребет на Восточно-Антарктическом плато, Антарктида

Самое холодное место на Земле — Восточно-Антарктическое плато, где температура опускается до минус 136 градусов по Фаренгейту (минус 93,2 градуса по Цельсию), что было зафиксировано 10 августа 2010 года. Станция Восток, Антарктида

На станции Восток в 1983 году была зарегистрирована одна из самых низких температур на Земле — минус 128,56 градусов по Фаренгейту (минус 89,2 градуса по Цельсию). Станция Амундсен-Скотт, Антарктида

На исследовательской станции в Антарктиде температура может опускаться до минус 117 градусов по Фаренгейту (минус 82,8 градуса по Цельсию). Купол Аргус, Антарктида

В этом месте в июле 2005 года была зарегистрирована температура минус 116,5 градусов по Фаренгейту (минус 82,5 градуса по Цельсию). Оймякон, Сибирь, Россия

В Оймяконе зимой температура может падать до минус 96,16 градусов по Фаренгейту (минус 71,2 по Цельсию). Лагерь Саммит, Гренландия

Здесь температура зимой может достигать минус 88 градусов по Фаренгейту (минус 66,7 градуса по Цельсию). Якутск, Сибирь, Россия

В 2023 году температура в Якутске, одном из самых холодных городов мира, опустилась до минус 80,9 градуса по Фаренгейту (минус 62,7 градуса по Цельсию).

Необходимые условия для экстремально низких температур

Почему в этих местах так холодно? Как объясняет Скамбос, ключевыми факторами являются большая высота, наличие длительной полярной ночи, отражение солнечного света снегом и отсутствие теплых прибрежных воздушных масс. Однако даже здесь такие экстремальные температуры возможны только при определенных условиях: неподвижный воздух, отсутствие облаков и невероятно сухая атмосфера.

В неглубоких впадинах на Восточно-Антарктическом плато холодный воздух задерживается, охлаждая поверхность и создавая условия для рекордно низких температур. Это делает эти места самыми холодными на Земле.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом.

