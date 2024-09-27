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У Земли было кольцо, как у Сатурна: научное открытие, которое вас удивит

Earth & Planetary Sciences: как разрушение астероида создало кольцо вокруг Земли
3:43
Наука

Каждый, кто хотя бы раз видел Сатурн в телескоп, был поражен его величественной системой колец, состоящей из льда и камней, которые окружают планету. Эти кольца простираются на тысячи километров и делают Сатурн легко узнаваемым. Однако Юпитер, Уран и Нептун тоже имеют свои кольца, хотя они и менее впечатляющие. Интересно, что для наличия колец необязательно быть планетой-гигантом — достаточно просто накопления мусора в гравитационном поле планеты.

Earth & Planetary Sciences: как разрушение астероида создало кольцо вокруг Земли
Фото: NASA is licensed under Public domain

Как образуются кольца? Одним из возможных способов является ситуация, когда астероид оказывается слишком близко к планете и разрушается под действием ее гравитации. Обломки затем формируют кольцевую структуру вокруг экватора планеты.

Кольцо вокруг Земли?

Исследование под руководством Эндрю Томкинса, опубликованное в журнале Earth & Planetary Sciences, выдвигает интересную гипотезу: Земля, возможно, имела свою кольцевую систему около 465 миллионов лет назад. Ученые предполагают, что кольцо образовалось из астероидных обломков и существовало на протяжении 20-40 миллионов лет.

Эта идея возникла после анализа кратеров того периода и находок в осадочных породах океанов. Исследователи заметили, что в ордовикском периоде (~ 485-443 миллиона лет назад) на Землю падало больше космического мусора, что свидетельствует о повышенной частоте столкновений. Это дало им основания предполагать, что некогда Земля могла иметь свое кольцо, аналогичное Сатурну, пусть и меньших масштабов.

Разрушение астероида и рождение кольца

Исследователи реконструировали карту Земли того времени и обнаружили закономерности в расположении кратеров, что может свидетельствовать о том, что одно небесное тело разрушилось вблизи нашей планеты. В результате астероид распался на множество мелких фрагментов, которые образовали кольцо вокруг Земли. Спустя 20-40 миллионов лет обломки упали на Землю, что объясняет повышенное содержание астероидных материалов в осадочных породах того периода.

Каменные записи показывают, что в это время на Земле происходили частые цунами и землетрясения. Это можно объяснить тем, что многочисленные столкновения с астероидами вызвали мощные волны, оставлявшие следы в виде обломков на побережьях древних континентов.

Решение климатических загадок?

Теория кольца, предложенная Томкинсом и его коллегами, может также объяснить некоторые климатические особенности того времени. Хотя уровень углекислого газа в атмосфере был высоким, температура на Земле снижалась. Возможно, кольцо отражало часть солнечного света, что привело к похолоданию на 8 градусов. В дальнейшем, когда кольцо рассеялось, температура снова повысилась, что подтверждается данными о потеплении около 440 миллионов лет назад.

Ученые также не исключают, что в то время могли образоваться несколько небольших лун, которые впоследствии были разрушены.

Как могла выглядеть Земля с кольцом?

Интересно представить, как бы выглядела наша планета, если бы ее окружало кольцо. В то время на поверхности Земли обитали только ранние формы жизни, и большая часть жизни существовала в океанах. Однако вид кольца на фоне неба мог бы сделать Землю совсем другим местом, чем-то, каким мы его знаем сегодня.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы. Самая плотная, пятая по диаметру и массе среди всех планет Солнечной системы и крупнейшая среди планет земной группы, в которую входят также Меркурий, Венера и Марс. Единственное известное человеку в настоящее время тело во Вселенной, населённое живыми организмами.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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