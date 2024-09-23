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Удмуртию накрыл арктический воздух

Самым холодным днём в Удмуртии обещает стать 24 сентября
1:07
Наука » Экология » Природа

Самым холодным днём этой недели в Удмуртии обещает стать 24 сентября, пишет udm-info.ru со ссылкой на прогноз Гидрометцентра региона.

Самым холодным днём в Удмуртии обещает стать 24 сентября
Фото: PxHere is licensed under public domain

Причиной синоптики назвали холодный арктический воздух, продолжающий поступать в республику. Ночью они ожидают заморозки до -3 °C, днём воздух прогреется не более чем до +7...+12 °C. В ночь на 25 сентября также будут заморозки, а вот днём станет потеплее — до +12...17 °C в среду, а в четверг уже до +15...+20 °C, без осадков.

"К середине недели над Удмуртией вновь установится антициклон. Потепление будет, но не таким продолжительным, как предыдущее. Тем не менее, есть вероятность, что воздух на следующей неделе прогреется до +22 °C", — рассказала руководительница группы метеопрогнозов Гидрометцентра Удмуртии Дарья Зеленцова.

По её словам, в выходные погода существенно не изменится.

Уточнения

Удму́ртия или Удму́ртская Респу́блика (удм. Удмурт Элькун), — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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