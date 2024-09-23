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Открытие, которое может перевернуть медицину: найдена связь Тейлор Свифт с эхокардиографией

Американский кардиолог сравнил Тейлор Свифт и эхокардиографию
1:37
Наука

Кардиолог Винсент Л. Соррелл из больницы имени Альберта Б. Чандлера при Университете Кентукки сравнил Тейлор Свифт и эхокардиографию. Результатами он поделился в рецензируемом журнале CASE.

Американский кардиолог сравнил Тейлор Свифт и эхокардиографию
Фото: commons.wikimedia.org by Flickr, CC BY-SA 2.0

"На самом деле, я думаю, что связь между Тейлор Свифт и эхокардиографией вполне очевидна", — заявил автор статьи.

Эхокардиография, так же, как и певица, использует звук для достижения своей цели.

Подобно обладающей широким, но мягким голосовым диапазоном Свифт, эхокардиография имеет обширный спектр диагностических настроек, которые являются щадящими (без риска), но иногда критикуются как слабые по сравнению с её современниками.

Эхокардиография регулярно обновляется, как поп-дива переосмысливает своё творчество.

Эхокардиография признана одним из лучших результатов диагностики у постели больного в режиме реального времени — тут аналогия очевидна.

Эхокардиография является лидером социальной активности и первопроходцем в борьбе за права маргинализированных лиц — как и мисс Свифт в лидерах защиты прав ущемлённых.

Доктор привел также другие аргументы в пользу сходства певицы и эхокардиографии, а также, объективности ради, один — против: эхокардиография вдвое старше, никогда не встречалась со знаменитостью и не выигрывала крупную музыкальную награду.

Кроме того, песня Тейлор Свифт Style несёт секретное послание об эхокардиографии — ведь она никогда не выйдет из моды, уверен кардиолог.

Уточнения

Те́йлор Э́лисон Свифт (англ. Taylor Alison Swift; род. 13 декабря 1989, Уэст-Рединг, Пенсильвания, США) — американская певица и автор песен. Известна своими автобиографическими песнями и творческими переосмыслениями. Влиятельная фигура в поп-культуре и объект широкого общественного интереса.

Эхокардиогра́фия (греч. ἠχώ — отголосок, эхо + καρδία — сердце + γράφω — писать, изображать) — метод УЗИ, направленный на исследование морфологических и функциональных изменений сердца и его клапанного аппарата. Основан на улавливании отражённых от структур сердца ультразвуковых сигналов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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