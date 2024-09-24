Вспышка бешенства среди морских котиков ЮАР вызвала обеспокоенность учёных

Южноафриканские ученые выявили вспышку бешенства среди капских морских котиков на побережье ЮАР, что может стать первым известным случаем передачи вируса бешенства морским млекопитающим.
Власти обнаружили инфекцию у 24 тюленей, после того как одно из животных укусило собаку на пляже Кейптауна летом 2024 года. Это вызвало тревогу среди ученых и властей, так как бешенство традиционно связано с наземными хищниками, такими как шакалы и лисы, и до сих пор не было зафиксировано среди крупных морских млекопитающих. Единственный зафиксированный случай произошел в 1980-х годах у нерпы на Шпицбергене, но тогда вирус не распространился.
Специалисты подозревают, что источник заражения тюленей — шакалы, которые нападают на детенышей тюленей на побережье Намибии. Анализ генетического материала показал сходство вирусов у намибийских чепрачных шакалов и зараженных морских котиков. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции власти Кейптауна начали вакцинацию небольшого количества тюленей в популярных туристических зонах города.
Сейчас ученые активно изучают пути передачи вируса, чтобы определить, насколько широко он распространился среди тюленей и как можно контролировать вспышку.
Бе́шенство (другое название — рабиес (лат. rabies [ˈrabieːs]), устаревшие — водобоязнь, гидрофобия (от др.-греч. ὕδωρ «вода» и φόβος «страх») — природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства (Rabies virus), включённым в род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae.
Морски́е ко́тики (лат. Arctocephalinae) — традиционно выделявшееся подсемейство ушастых тюленей.
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