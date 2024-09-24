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Глобальное потепление ускоряется: что показали кораллы за 600 лет?

Учёные зафиксировали температурный рекорд в районе Фиджи
1:15
Наука

Международная группа ученых опубликовала результаты исследования, проведенного с использованием уникальных кораллов Diploastrea heliopora.

Учёные зафиксировали температурный рекорд в районе Фиджи
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эти кораллы, растущие всего на 3-6 мм в год, накапливают информацию о температуре воды, которую ученые могут дешифровать благодаря химическому анализу их скелетов.

В районе Фиджийского архипелага зафиксирован новый температурный рекорд у поверхности моря, побивший предыдущие данные за последние 653 года. Используя более чем двухметровый образец коралла, ученые смогли восстановить климатическую историю океана на протяжении 600 лет и подтвердили наличие беспрецедентного потепления. Последние 26 лет инструментальных измерений температуры воды также указывают на значительное ускорение этого процесса.

Исследователи предупреждают о серьезных последствиях глобального потепления для экосистем и населения планеты. Если не принять срочных мер, мир может столкнуться с резкими климатическими изменениями, такими как засухи, ураганы и наводнения, что негативно скажется на урожайности и повседневной жизни людей.

Уточнения

Кора́лл — материал скелета колонии коралловых полипов. Большие скопления кораллов формируют коралловые рифы и коралловые острова.

Глоба́льное потепле́ние — долгосрочное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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