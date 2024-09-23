Археологи нашли крупнейшего нефритового дракона древнего Китая

Учёные нашли крупнейшего нефритового дракона в Китае

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи сделали важное открытие в автономном районе Внутренняя Монголия, обнаружив крупнейшего нефритового дракона, связанного с культурой Хуншань, который является крупнейшим из всех, что когда-либо были найдены.

Фото: Wikipedia by Dr._Colleen_Morgan, CC BY 2.0

Этот драгоценный артефакт, созданный более 4000 лет назад, является свидетельством высокого уровня ремесленного мастерства и религиозных представлений древней китайской цивилизации. Длина нефритового дракона составляет 15,8 см, ширина — 9,5 см, а толщина — 3 см, и его нашли в районе Чифэн, где с апреля 2024 года ведутся археологические раскопки.

Культура Хуншань, существовавшая в период 3500-2500 гг. до н. э., известна своим изяществом в обработке нефрита и создании символических изображений фантастических животных. Обнаруженные артефакты включают более 100 экземпляров, представляющих практически все типы нефрита данной культуры. Помимо нефритовых изделий, на раскопках были найдены гробницы, скелетные останки и предметы керамики, что позволяет сделать вывод о существовании комплексной ритуальной системы захоронений.

Это открытие также интересно тем, что в одной из гробниц сочетались элементы северной и южной архитектурных традиций Китая, что добавляет новое понимание культурного обмена между разными регионами страны. Впервые в этом районе было найдено сразу столько артефактов, что представляет значительный шаг вперед в изучении древних культур Внутренней Монголии и северо-восточного Китая.

Уточнения

Вну́тренняя Монго́лия (Монг.: , Öbür Monggol, монг. Өвөр Монгол; кит. упр. 内蒙古自治区, пиньинь Nèiménggǔ zìzhìqū, палл. Нэймэнгу цзычжицюй) — автономный район на севере Китайской Народной Республики. Основан 2 декабря 1949 года.

