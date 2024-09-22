Российский аналог Starlink: амбициозный проект с многомиллиардным бюджетом

Проект по созданию российского аналога американской Starlink, предполагающий вывод на орбиту группировки из более чем 380 спутников, потребует инвестиций в размере около 445 млрд рублей. Планируется, что две трети этой суммы поступят из внебюджетных источников, а остальное финансирование обеспечит федеральный бюджет.
Средства необходимы для создания спутниковой системы, разработанной "Бюро 1440", и запуска необходимого количества спутников. В Минцифры подчеркнули, что активное развитие спутниковой связи является одной из приоритетных задач ведомства, а программа "Бюро 1440" станет частью масштабного национального проекта в этой области.
В "Бюро 1440" отметили, что разработка низкоорбитальной группировки идет в соответствии с планом, а ключевые технологии будущего сервиса уже протестированы на реальном оборудовании и готовы к масштабированию.
В настоящее время проект документа проходит согласование между профильными министерствами и может быть существенно доработан.
«Бюро 1440» — аэрокосмическая компания в структуре «ИКС Холдинга», занятая созданием низкоорбитальной спутниковой системы для высокоскоростной широкополосной передачи данных.
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