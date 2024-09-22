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Strawberry: "мыслящая" нейросеть, окутанная тайной

OpenAI грозит блокировкой за любопытство к новой нейросети Strawberry
1:36
Наука

Пользователи социальных сетей начали получать от OpenAI предупреждения о возможной блокировке доступа к нейросетям семейства GPT. Причина — чрезмерный интерес к алгоритмам работы новой версии искусственного интеллекта под кодовым названием Strawberry.

OpenAI грозит блокировкой за любопытство к новой нейросети Strawberry
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, CC BY-SA 4.0

Главным преимуществом Strawberry, согласно анонсам, является способность "рассуждать". Это поэтапный процесс, моделирующий "ход мыслей" при решении задачи, что должно значительно улучшить когнитивные способности нейросетей. Технический директор OpenAI Мира Мурати назвала это "новой парадигмой" в развитии данной технологии.

В OpenAI заявили, что вынуждены скрывать детали работы Strawberry, опасаясь, что пользователи получат доступ к "глубинным" мыслительным процессам ИИ и узнают конфиденциальную информацию. Компания не скрывает своего стремления сохранить конкурентное преимущество и не намерена раскрывать секреты Strawberry. Пользователи видят только результат "рассуждений" нейросети, без объяснения процесса принятия решений.

Такая политика противоречит прежним заявлениям OpenAI о создании систем искусственного интеллекта с открытым исходным кодом и прозрачными принципами работы. Предупреждение о блокировке можно получить даже за использование слова "рассуждения" в запросе к Strawberry, вне зависимости от контекста. Возникает парадоксальная ситуация: если заказчик не понимает "хода мыслей" нейросети и не может проверить правильность ее рассуждений, ему сложно довериться результатам ее работы.

Уточнения

OpenAI — американская научно-исследовательская организация, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта.

Игровой искусственный интеллект (англ. Game artificial intelligence) — набор программных методик, которые используются в компьютерных играх для создания иллюзии интеллекта в поведении персонажей, управляемых компьютером.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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