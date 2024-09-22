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Starlink против стелс-технологий: китайские исследователи нашли способ обнаруживать самолеты-невидимки

Китайские ученые научились обнаруживать "невидимки" с помощью спутников Starlink
1:07
Наука

Издание South China Morning Post сообщило, что китайские специалисты разработали метод обнаружения самолетов-невидимок с использованием спутников Starlink компании SpaceX.

Китайские ученые научились обнаруживать "невидимки" с помощью спутников Starlink
Фото: Starlink Lieferumfang by Tim Reckmann, CC BY 2.0

В ходе экспериментов беспилотники DJI Phantom 4 Pro имитировали малозаметные летательные аппараты. Наземные радары успешно зафиксировали их над Филиппинами благодаря излучению спутников Starlink.

По заявлениям специалистов, новый метод не зависит от формы и материала объекта, что обеспечивает значительные преимущества при обнаружении малозаметных целей, включая самолеты-невидимки, особенно в условиях боевых действий.

Принцип работы метода основан на рассеянии электромагнитных волн, исходящих от спутников Starlink, при пролете самолета между спутником и радаром. Наземный радар фиксирует это рассеяние, что позволяет идентифицировать цель. Благодаря обширной спутниковой группировке Starlink вероятность обнаружения самолетов-невидимок значительно возрастает.

Уточнения

Ста̀рли́нк (англ. Starlink, от англ. star — «звезда» и англ. link — «соединение, связь») — глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией SpaceX.

Стелс (англ. stealth), также стелс-технологиятехнология малозаметности — комплекс способов снижения заметности боевых машин в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра обнаружения.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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