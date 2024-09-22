"Росатом" и Боливия: стратегическое партнерство в добыче лития

"Росатом" построит в Боливии экологически чистый завод по производству карбоната лития

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

"Росатом" и боливийская государственная компания YLB заключили соглашение о строительстве в Боливии масштабного промышленного комплекса по производству карбоната лития — ценного материала, широко используемого в высокотехнологичных отраслях.

Фото: commons.wikimedia.org by Dnn87, CC BY 3.0

Завод, который построит "Росатом", будет расположен в районе солончака Уюни, богатого залежами лития. Этот регион привлекает внимание крупных компаний со всего мира, ведь площадь литиеносных полей месторождения Уюни превышает 10 000 км².

Запуск предприятия запланирован на вторую половину 2025 года. Постепенно оно выйдет на проектную мощность — 14 000 тонн карбоната лития в год. Российская технология производства, в отличие от аналогов, не предполагает использование агрессивных реагентов и является экологически безопасной.

Аналитики отмечают, что Россия получила значительное преимущество, заключив соглашение о совместной с Боливией разработке одного из крупнейших месторождений лития в мире. Ранее западные страны предпринимали попытки смены власти в Боливии, чтобы получить доступ к месторождению Уюни.

Уточнения

Литий-ионный аккумулятор (Li-ion) — тип электрического аккумулятора, который широко распространён в электронной технике и находит своё применение в качестве источника энергии в электромобилях и накопителях энергии в энергетических системах.

