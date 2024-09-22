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Золотое решение: ученые создали супер-салат с бета-каротином

Ученым удалось вывести "золотой салат", богатый витаминами
1:27
Наука

Исследователи из Научно-исследовательского института молекулярной и клеточной биологии растений Испании разработали генетически модифицированный салат с рекордно высоким содержанием бета-каротина.

Ученым удалось вывести "золотой салат", богатый витаминами
Фото: https://www.flickr.com/photos/nsalt/2808200115/ by Nick Saltmarsh from London, UK, CC BY 2.0

Его концентрация в новом сорте в 30 раз превышает показатели любой другой листовой зелени. Это важный шаг в борьбе с дефицитом витаминов, который часто возникает из-за недостаточного употребления зелени в пищу. Ведь убедить себя съесть пару листьев салата гораздо проще, чем полностью изменить свой рацион.

В природе бета-каротин в больших количествах содержится в моркови, тыкве и батате. Их объединяет насыщенный желто-оранжевый цвет, который передался и новому сорту салата, получившему название "золотой". Помимо увеличения концентрации бета-каротина, ученые также повысили его биодоступность, что способствует легкому усвоению пищеварительной системой.

Создание "золотого" салата оказалось непростой задачей. Бета-каротин вырабатывается в хлоропластах — клеточных органеллах, ответственных за фотосинтез. Высокая концентрация бета-каротина замедляет процесс фотосинтеза и, следовательно, рост растения. Исследователям пришлось найти способ распределить бета-каротин по разным клеткам, чтобы достичь необходимого уровня без ущерба для развития салата.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Кароти́н (от лат. carota «морковь») — жёлто-оранжевый пигмент, непредельный углеводород из группы каротиноидов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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