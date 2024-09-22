МТС: спасение в труднодоступных районах — теперь реальность

МТС разработала инновационную систему поиска пропавших людей в дикой местности

2:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты компании МТС разработали инновационную систему, которая станет настоящим спасением для тех, кто заблудился в лесу или оказался в отдаленных и труднодоступных местах.

Фото: unsplash.com by Sven Schlager, PDM

Эта передовая технология, уже опробованная в Службе спасания Якутии, основана на использовании DMR (Private LTE и Digital Mobile Radio), что обеспечивает надежную связь и точное определение местоположения.

Использование стандарта связи pLTE позволяет системе МТС работать эффективно даже в сложных погодных условиях и в отдаленных районах, где другие средства связи могут быть недоступны. Благодаря этому спасатели могут быстро и точно определить местонахождение пропавшего человека с точностью до 50 метров, что значительно повышает шансы на успешное спасение.

Во время испытаний система МТС продемонстрировала впечатляющие результаты. Сигнал был успешно пойман на борту вертолета на расстоянии более 10 километров, что доказывает ее эффективность и надежность. Далее планируется сделать систему еще более мобильной и рассмотреть возможность размещения оборудования на квадрокоптере, что позволит расширить зону охвата и повысить оперативность спасательных работ.

Кроме того, МТС работает над адаптацией оборудования для использования в арктических районах, что станет настоящим прорывом в спасательных операциях в этих суровых условиях. Если пилотный проект покажет успешные результаты, компания МТС сможет предоставлять свою уникальную помощь подразделениям МЧС и другим отечественным службам по поиску и спасению на постоянной основе, тем самым спасая жизни и обеспечивая безопасность людей в самых сложных ситуациях.

Эта инновационная технология МТС — настоящий прорыв в мире спасательных операций, и она имеет огромный потенциал для спасения жизней и оказания помощи тем, кто в ней нуждается.

Уточнения

МТС («Моби́льные Те́леСисте́мы») — российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в России, Армении и Белоруссии под торговой маркой «МТС».

