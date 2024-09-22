"Лего-автомобиль" покоряет новые высоты: рекордная скорость и реалистичность

Lego и McLaren создали функциональную копию суперкара P1, разгоняющуюся до 64 км/ч

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Команда известного производителя конструкторов Lego, совместно с инженерами из McLaren, достигла нового достижения в мире конструкторов. Они успешно собрали функциональную модель спортивного автомобиля McLaren P1, полностью состоящую из деталей Lego. Эта уникальная копия не только способна двигаться, но и развивает скорость до 64 км/ч.

Фото: www.flickr.com by Alan Chia, CC BY-SA 2.0

В процессе создания этого инженерного чуда участвовали 23 специалиста, которые потратили общим итогом 8344 часа. Это время вдвое меньше, чем потребовалось для постройки предыдущей модели — копии Bugatti Chiron, которая весила 1500 кг, содержала втрое больше деталей и могла двигаться только по прямой, разгоняясь до 19 км/ч. Однако опыт, полученный при работе над Chiron, оказался крайне полезен для создания новой модели Lego, которая теперь умеет не только ехать прямо, но и поворачивать, успешно проехав по настоящей гоночной трассе.

Силовая установка модели электрическая и включает в себя восемь моторных блоков, имитирующих внешний вид восьмицилиндрового двигателя V8 P1. Общий вес модели составляет 1220 кг, что почти совпадает с весом оригинального автомобиля, а размеры также очень близки к реальным. Движущиеся части модели изготовлены из элементов Lego Technic, для чего было использовано 342 817 деталей. Британский гонщик команды McLaren F1, Ландо Норрис, лично протестировал модель, проехав на ней более 6 км по трассе Silverstone Circuit в Великобритании.

Уточнения

McLaren (транслит Макларен, полное название c 2018 года — McLaren F1 Team) — британская автогоночная команда, представляющая собой подразделение McLaren Technology Group.

