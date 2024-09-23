Охота как наука: древние люди знали об идеальном времени для добычи оленей

Учёные раскрыли детали охоты на оседлых оленей в эпоху позднего граветта

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологическое исследование, опубликованное в журнале Archaeological and Anthropological Sciences, проливает свет на сезонную охотничью стратегию древних людей позднего граветтского периода, живших более 27 000 лет назад.

Фото: commons.wikimedia.org by Bramans, CC BY-SA 4.0

Группа археологов из Эксетерского университета в сотрудничестве с учёными из разных стран Европы изучила остатки оленей на месте бойни Лубна VI в Чехии, где проводились раскопки с 2006 года. Люди этого времени преднамеренно охотились на оседлые популяции оленей осенью, когда их шкуры и мясо были наилучшего качества. Этот сезонный подход обеспечивал ресурсами, необходимыми для выживания зимой, такими как мясо, жир, кости и шкуры, которые использовались для изготовления тёплой одежды.

Олени, на которых охотились древние люди, обитали преимущественно в предгорьях и равнинах Чешско-Моравской возвышенности, не показывая значительных признаков миграции. Радиоуглеродный анализ остатков животных показал, что охотничьи мероприятия происходили осенью и в начале зимы. Инструменты, найденные на месте, свидетельствуют о том, что охотники проделали долгий путь для добычи, вооружённые знаниями и орудиями, что подчеркивает высокий уровень их организации и адаптации к среде обитания.

Исследование подчеркивает важность логистики и планирования в жизни доисторических охотников. Они не просто следовали за стадами, но целенаправленно охотились в определённые времена года и в стратегически важных местах, что помогало им успешно пережить зиму.

Уточнения

Оле́невые или оле́ньи, или оле́ни (лат. Cervidae), — семейство парнокопытных млекопитающих, содержащее 51 современный вид.



Охо́та — отлов или добыча диких зверей и птиц, обычно для пропитания, получения продуктов животного происхождения, контроля популяции животных либо для получения трофеев.

