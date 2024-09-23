Установлена причина возникновения аллергии на хлеб и злаки

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Канадские учёные раскрыли роль эпителия в воспалении при целиакии

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Канадские исследователи из Университета Макмастера сделали важный шаг в изучении целиакии — аутоиммунного заболевания, вызванного непереносимостью глютена.

Фото: Adobe Stock by timolina, PDM

Они провели эксперимент, который показал, что не только иммунные клетки участвуют в воспалительной реакции на глютен, но и эпителий кишечника играет активную роль в этом процессе. Ранее считалось, что воспаление при целиакии ограничивается стенками кишечника и связано исключительно с иммунной системой. Однако новое исследование показало, что эпителиальные клетки тоже посылают сигналы иммунным клеткам, активируя воспалительную реакцию.

Для исследования ученые разработали уникальную лабораторную модель кишечного эпителия, используя микроскопические биоматериалы. Это позволило им подробно изучить взаимодействие молекул в клетках эпителия у людей, страдающих целиакией. Оказалось, что эпителий не просто барьер, а ключевой элемент в механизме активации аутоиммунного ответа.

Это открытие может иметь значительные последствия для разработки новых методов лечения целиакии, особенно в создании более точных лекарств, нацеленных на воспалительные процессы в кишечнике. Более того, исследователи обнаружили, что при наличии дополнительных патогенов эпителий посылает более сильные сигналы иммунным клеткам, что открывает новые возможности для профилактики целиакии. Возможно, в будущем удастся выявлять патогены у людей с предрасположенностью к целиакии и предотвращать их негативное воздействие на кишечник.

Уточнения

Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.



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