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Новая технология Trium Natura поможет в селекции и клонировании растений

Разработана российская система для цифровых двойников растений
1:50
Наука

Российские учёные из Тимирязевской академии разработали первую отечественную систему для создания цифровых двойников растений — Trium Natura.

Разработана российская система для цифровых двойников растений
Фото: iNaturalist by Dmitriy Bochkov, CC BY 4.0

Эта инновационная технология позволяет за считанные минуты создавать трёхмерные модели побегов с точностью до 40 микрометров. Благодаря этому можно быстро оценивать характеристики растений, что важно для селекции и клонирования. Система также предоставляет возможность сканировать растения прямо в пробирках, что существенно облегчает процесс отбора лучших экземпляров для дальнейшего выращивания.

Технология имеет множество перспектив для аграрного сектора, включая возможность моделирования развития растений в различных климатических условиях и анализа данных, например, оценки уровня хлорофилла с помощью мультиспектрального исследования. Эти данные могут быть использованы для прогнозирования урожайности и улучшения селекционных процессов.

Разработчики планируют создать виртуальный ботанический атлас, позволяющий учёным и студентам изучать трёхмерные модели растений с помощью дополненной реальности. Это может стать важным образовательным и исследовательским инструментом.

Однако для полноценного внедрения Trium Natura необходимы дальнейшие исследования, чтобы убедиться, что цифровые двойники точно воспроизводят все свойства растений. Система обещает революционизировать процесс выбора растительного материала, делая его более точным и основанным на объективных данных, что особенно актуально в условиях современных методов сельского хозяйства. Завершение разработки запланировано на 2027 год, и она открывает новые возможности для отечественных биотехнологий.

Уточнения

Селе́кция (лат. seligere — «выбирать») — наука о методах создания новых и улучшения существующих пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.

Клони́рование (от др.-греч. κλών «ветвь, побег, отпрыск») в биологии — появление естественным путём или получение нескольких генетически идентичных организмов путём бесполого (в том числе вегетативного) размножения или партеногенеза.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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