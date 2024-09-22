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Что скрывает океан: 50% прироста микропластика за 20 лет

Микропластик в океанах вырос на 50% за два десятилетия
1:15
Наука

В научном мире нарастает озабоченность проблемой микропластикового загрязнения, требующей немедленных действий. Исследования, представленные в журнале Science, доказывают масштаб и угрозу, которую микропластик представляет для природы и человечества.

Микропластик в океанах вырос на 50% за два десятилетия
Фото: Freepik by Racool_studio, PDM

За последние 20 лет ученые провели около семи тысяч исследований, показавших, что микропластик наносит ущерб экосистемам и влияет на здоровье людей. По данным Ричарда Томпсона, одного из первых исследователей в этой области, уровень пластика в океане вырос на 50%, и его выбросы продолжают расти, достигая 40 мегатонн в год. К 2040 году эти выбросы могут удвоиться.

Микропластик повсеместно обнаруживается в пище, воде, а также в тканях человеческого организма. Проблема становится глобальной угрозой, и эксперты призывают к междисциплинарному подходу, включающему представителей социальных наук, для разработки политик, направленных на борьбу с этим загрязнением. Это требует срочной координации действий на международном уровне для уменьшения его негативного воздействия на природу и человеческие сообщества.

Уточнения

Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика. Микропластик — это не особый вид пластмассы, а любой тип пластикового фрагмента длиной менее 5 мм.

Экосисте́ма или экологи́ческая систе́ма — основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов (биотических) и условий их существования (абиотических), находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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