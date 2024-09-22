Что скрывает океан: 50% прироста микропластика за 20 лет

Микропластик в океанах вырос на 50% за два десятилетия

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

В научном мире нарастает озабоченность проблемой микропластикового загрязнения, требующей немедленных действий. Исследования, представленные в журнале Science, доказывают масштаб и угрозу, которую микропластик представляет для природы и человечества.

Фото: Freepik by Racool_studio, PDM

За последние 20 лет ученые провели около семи тысяч исследований, показавших, что микропластик наносит ущерб экосистемам и влияет на здоровье людей. По данным Ричарда Томпсона, одного из первых исследователей в этой области, уровень пластика в океане вырос на 50%, и его выбросы продолжают расти, достигая 40 мегатонн в год. К 2040 году эти выбросы могут удвоиться.

Микропластик повсеместно обнаруживается в пище, воде, а также в тканях человеческого организма. Проблема становится глобальной угрозой, и эксперты призывают к междисциплинарному подходу, включающему представителей социальных наук, для разработки политик, направленных на борьбу с этим загрязнением. Это требует срочной координации действий на международном уровне для уменьшения его негативного воздействия на природу и человеческие сообщества.

Уточнения

Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика. Микропластик — это не особый вид пластмассы, а любой тип пластикового фрагмента длиной менее 5 мм.



Экосисте́ма или экологи́ческая систе́ма — основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов (биотических) и условий их существования (абиотических), находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.

