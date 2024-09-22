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Неэкологичный вклад электромобиля: грузовик Tesla спровоцировал масштабный пожар в США

Электромобиль Tesla Semi попал в аварию и вызвал масштабный пожар в Калифорнии
1:20
Наука

В начале осени в Калифорнии произошло чрезвычайное происшествие с участием электрического грузовика Tesla Semi. Утром 19 августа на шоссе 180, расположенном к востоку от Сакраменто, грузовик столкнулся с деревом, что привело к его воспламенению. К счастью, водитель остался невредим, как было заявлено в отчете Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB).

Электромобиль Tesla Semi попал в аварию и вызвал масштабный пожар в Калифорнии
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Причиной пожара послужила батарея мощностью в 900 кВт⋅ч, которая загорелась после удара. Пожарные, прибывшие на место, потратили более 190 тысяч литров воды, чтобы потушить огонь. Пламя достигало температуры почти в 540 градусов Цельсия, при этом выделялись опасные для здоровья газы. Процесс тушения занял свыше 16 часов, в течение которых движение по трассе было полностью перекрыто.

В ответ на данный инцидент NTSB сформировал специальную группу для детального разбора ситуации. В свете серьезности пожара и вызванных им последствий, включая длительное закрытие важной транспортной артерии, в правительственных кругах предвидятся обширные обсуждения о целесообразности использования электрических грузовиков на дорогах общего пользования.

Уточнения

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электроэнергии.

Калифо́рния (англ. California, американское произношение: [ˌkæləˈfɔːrniə] ) — штат США, расположенный на западном побережье страны, на берегу Тихого океана.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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