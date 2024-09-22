Алмазная лихорадка 2.0: Alibaba предлагает машины для выращивания бриллиантов, но есть нюанс

Alibaba предлагает революцию в производстве синтетических алмазов

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

На популярном китайском маркетплейсе Alibaba появились установки для производства синтетических алмазов. Примечательно, что эти устройства не являются обманом — они действительно способны создавать алмазы ювелирного качества, спрос на которые постоянно растет. Однако вопрос о том, можно ли с их помощью быстро разбогатеть, остается открытым.

Фото: Wikipedia by Fatimazt, CC BY-SA 4.0

Предлагаемые системы не используют революционных технологий. Они основаны либо на методе выращивания алмазов при помощи комбинации высокого давления и температуры (HPHT), либо на технологии химического осаждения из паровой фазы (CVD). Китайские производители просто придали им форму компактных и удобных в использовании машин. Стоимость установки HPHT составляет около 200 тысяч долларов, а CVD — около 450 тысяч долларов. Однако полный цикл производства синтетических алмазов требует значительно больших инвестиций и усилий.

Во-первых, необходимо приобрести "затравки" — алмазные заготовки, на основе которых будут формироваться будущие кристаллы. Они доступны на Alibaba, но их стоимость довольно высока. Во-вторых, для метода CVD необходимы газы, насыщенные углеродом, которые приобретаются отдельно. А для метода HPHT — графитовые заготовки и катализаторы на основе никеля.

Положительным моментом является то, что добыча природных алмазов становится все более затратной и сложной, а стоимость синтеза, наоборот, снижается. За последнее десятилетие цена производства алмазов упала с 4 тысяч до 500 долларов за карат. Цена природных алмазов снижается в среднем на 5,7% в год, в то время как спрос на синтетические аналоги растет на 20% ежегодно. Основными потребителями синтетических алмазов стали высокотехнологичные производства, которым необходимы стабильные поставки сырья с заданными характеристиками.

Уточнения

Алма́з (от пратюрк. almaz, букв. «неподдающийся», через араб. ألماس‎ [’almās] и в др.-греч. ἀδάμας «несокрушимый») — минерал, кубическая аллотропная форма углерода.



Синтетические алмазы или искусственные алмазы (также известные как алмазы, созданные в лаборатории или лабораторно выращенные алмазы) — это алмазы, получаемые в результате искусственного процесса, в отличие от натуральных алмазов, создаваемых в результате геологических процессов.



Alibaba Group (кит. упр. 阿里巴巴集团, палл. Алибаба́ цзитуа́нь) — китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец веб-порталов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com, AliExpress и ряда других.

