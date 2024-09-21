Калининградский янтарь открыл древние тайны эволюции насекомых

Учёные раскрыли историю исчезновения древнего вида осы

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные сделали значительное открытие, обнаружив древний вид осы в янтаре, найденном в Калининграде.

Фото: commons.wikimedia.org by AlejandroLinaresGarcia, CC BY-SA 4.0

Уникальный образец был передан в местный "Музей Янтаря" жителем города Сергеем Шишовым. Исследования заняли около двух лет, и по их результатам новый вид осы получил название Twangste belokobylskiji, в честь древнего прусского поселения на месте современного Калининграда.

Этот вид представлял собой вымершую эволюционную линию, существовавшую миллионы лет назад, но постепенно вытесненную более успешными и агрессивными видами. Twangste belokobylskiji возник около 100 миллионов лет назад, но около 40 миллионов лет назад окончательно исчез. Ученые считают, что это насекомое пыталось адаптироваться к изменяющимся условиям, однако не смогло выжить в конкуренции с более прогрессивными видами.

Нахождение этого экземпляра предоставляет учёным уникальную возможность изучить природные процессы древних эпох. Останки осы, заключённые в янтаре, помогают исследователям раскрывать секреты эволюции насекомых и понимать, как они приспосабливались к меняющимся условиям жизни.

Уточнения

О́сы (лат. — vespae) — не имеющее строго научного определения название некоторых насекомых из инфраотряда жалящих (Aculeata) отряда перепончатокрылых.



Янта́рь (сукцинит; ископаемая смола) — минералоид, окаменевшая ископаемая древесная смола, затвердевшая живица древнейших хвойных деревьев позднего мела и палеогена.

