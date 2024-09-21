Впервые получены стволовые клетки панд для сохранения их популяций

Китайские ученые впервые перепрограммировали клетки панд

Китайские исследователи впервые сумели получить полноценные стволовые клетки больших панд, перепрограммировав клетки соединительной ткани этих редких животных.

Фото: Openverse by Mike Johnston, CC BY 2.0

Это открытие позволит разрабатывать новые методы для увеличения генетического разнообразия в популяциях панд, что является важным шагом в сохранении вымирающих видов. Перепрограммированные стволовые клетки могут превращаться в различные типы тканей, включая половые клетки, что значительно расширяет возможности для их использования в репродуктивных технологиях.

Группу молекулярных биологов, которая сделала это открытие, возглавил Лю Цзин из Ключевой лаборатории регенеративной биологии КАН в Гуанчжоу. Они сумели перепрограммировать фибробласты панд с помощью модифицированного вируса EBV, который активировал четыре ключевых гена — OCT4, SOX2, LIN28A и SALL4. После культивации в специальных условиях клетки превратились в полноценные стволовые через несколько недель.

Первые эксперименты показали, что перепрограммированные клетки сохраняют стабильность при делении и могут превращаться в любые типы тканей, необходимые для изучения процессов внутри эмбрионов панд. Эти результаты также могут применяться для разработки технологий по спасению других вымирающих животных, таких как суматранские носороги или тасманские дьяволы.

Уточнения

Большая па́нда или бамбуковый медве́дь (лат. Ailuropoda melanoleuca) — вид всеядных млекопитающих из семейства медвежьи (Ursidae) со своеобразной чёрно-белой окраской шерсти, обладающих некоторыми признаками енотов.



Стволовы́е кле́тки — недифференцированные (незрелые) клетки, имеющиеся у многих видов многоклеточных организмов.

