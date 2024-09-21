Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошеломляющий результат: как приготовить нежнейший омлет без молока
США безнадёжно отстали от Китая в области судостроения
Три лайфхака для тех, кто хочет путешествовать дешевле
Гладкие поверхности вновь в моде
От грядок до крыльца: 3 уникальных применения муки, которые пригодятся на даче
Фитнес-тренер советует новичкам в зале начинать с постановки правильной техники
MedX: упражнения помогут избежать обострения артрита в период похолодания
Как проглатывание пищи активирует нейроны
Стюардесса American Airlines поделилась секретом безопасности в путешествии

Впервые получены стволовые клетки панд для сохранения их популяций

Китайские ученые впервые перепрограммировали клетки панд
Наука

Китайские исследователи впервые сумели получить полноценные стволовые клетки больших панд, перепрограммировав клетки соединительной ткани этих редких животных.

Китайские ученые впервые перепрограммировали клетки панд
Фото: Openverse by Mike Johnston, CC BY 2.0

Это открытие позволит разрабатывать новые методы для увеличения генетического разнообразия в популяциях панд, что является важным шагом в сохранении вымирающих видов. Перепрограммированные стволовые клетки могут превращаться в различные типы тканей, включая половые клетки, что значительно расширяет возможности для их использования в репродуктивных технологиях.

Группу молекулярных биологов, которая сделала это открытие, возглавил Лю Цзин из Ключевой лаборатории регенеративной биологии КАН в Гуанчжоу. Они сумели перепрограммировать фибробласты панд с помощью модифицированного вируса EBV, который активировал четыре ключевых гена — OCT4, SOX2, LIN28A и SALL4. После культивации в специальных условиях клетки превратились в полноценные стволовые через несколько недель.

Первые эксперименты показали, что перепрограммированные клетки сохраняют стабильность при делении и могут превращаться в любые типы тканей, необходимые для изучения процессов внутри эмбрионов панд. Эти результаты также могут применяться для разработки технологий по спасению других вымирающих животных, таких как суматранские носороги или тасманские дьяволы.

Уточнения

Большая па́нда или бамбуковый медве́дь (лат. Ailuropoda melanoleuca) — вид всеядных млекопитающих из семейства медвежьи (Ursidae) со своеобразной чёрно-белой окраской шерсти, обладающих некоторыми признаками енотов.

Стволовы́е кле́тки — недифференцированные (незрелые) клетки, имеющиеся у многих видов многоклеточных организмов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Раскрыт способ продлить чистоту окон на несколько месяцев с помощью простого раствора

Опытные хозяйки давно знают один секрет, который поможет продлить чистоту окон без лишних затрат. Всё, что нужно — это воспользоваться простым раствором.

Хозяйки рассказали, как сохранить чистоту окон на несколько месяцев
В Днепропетровского ракетный удар по университету внутренних дел принёс "жирный улов"
Сводка с фронта: армия РФ освободила Любимовку в Курской области, "план победы" Зеленского содержит сплошные "дай!"
Лавровый лист вместо химии: как избавиться от тараканов натуральным способом
Чемодан в плёнке: стоит ли прибегать к такой мере предосторожности?
152-мм пушка "Гиацинт-Б". Мощный голос российской артиллерии Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Яркая, ароматная и витаминная: аппетитная творожно-рисовая запеканка с тыквой
Что происходит с турбиной при длительной стоянке на холостом ходу
Колёса снова блестят: простой способ очистки дисков без автомойки
Колёса снова блестят: простой способ очистки дисков без автомойки
Последние материалы
Стюардесса American Airlines поделилась секретом безопасности в путешествии
ГАИ остановила за встречку: вот что нужно сказать, чтобы не лишиться прав
Какие города россияне выбирают для отдыха с детьми
Наводнения в Европе: страховщики ожидают серьёзные убытки
Секреты приготовления нежного мяса без длительного маринования
Косметолог Богачева: убрать морщинки на веках можно лазером или холодной плазмой
Диетолог: соки - это большое количество сахара
Идеальная яичница: почему повара добавляют воду на сковороду
Китай в августе на четверть увеличил закупки российской нефти
Учёные открыли новый рубеж между жизнью и смертью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.