Новый спутник Земли: как астероид на два месяца станет новой "луной"

Лэнс Беннер: что особенного в мини-луне 2024 PT5

4:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Через неделю Земля временно обзаведётся новым спутником — астероидом 2024 PT5. Этот небольшой космический объект длиной около 10 метров станет частью нашего небесного окружения на два месяца, попав в гравитационное поле планеты. Он не представляет угрозы для Земли, но его приближение — это интересное и редкое астрономическое событие. 2024 PT5 был впервые обнаружен 7 августа с помощью системы ATLAS, которая финансируется НАСА и предназначена для раннего предупреждения о возможных столкновениях астероидов с нашей планетой. ATLAS — это сеть телескопов по всему миру, которые отслеживают космические объекты, проходящие мимо Земли.

Фото: Pexels by Sebastian Voortman, PDM

Хотя астероид 2024 PT5 является относительно маленьким по космическим меркам, его временное пребывание рядом с нашей планетой привлекает внимание учёных. В период с 29 сентября по 25 ноября 2024 года этот объект совершит так называемый подковообразный облет вокруг Земли. Это означает, что астероид подойдёт достаточно близко, чтобы оказаться под влиянием земной гравитации, но не совершит полный оборот вокруг планеты, что отличает его от типичных мини-лун.

Ведущий исследователь программы изучения астероидов в Лаборатории реактивного движения НАСА, Лэнс Беннер, поясняет, что, несмотря на то что 2024 PT5 не завершит полный цикл, он все равно представляет собой интересное явление.

"Подобные объекты попадают под влияние гравитации Земли лишь на короткий срок", — отмечает он.

Феномен временных мини-лун, когда астероид захватывается гравитацией Земли и ненадолго становится спутником, не является чем-то абсолютно новым. Ранее такие события уже фиксировались. Например, в 2006 и 2020 годах учёные наблюдали подобные захваты. Тем не менее, подобные мини-луны встречаются достаточно редко и остаются незаметными для обычных людей, так как объекты обычно слишком малы и слабы по яркости для наблюдения невооружённым глазом.

Астроном из Мадридского университета Комплутенсе, Карлос де ла Фуэнте Маркос, утверждает, что 2024 PT5 слишком мал для наблюдения через обычные любительские телескопы или бинокли, но профессиональные телескопы смогут зафиксировать его движение. Более того, учёные уверены, что этот объект является природным, а не обломком космического корабля, как это иногда случается с другими подобными объектами, которые случайно попадают в орбиту Земли.

Хотя этот астероид безвреден, учёные продолжают внимательно следить за космическими объектами, которые могут представлять опасность для нашей планеты. НАСА активно разрабатывает стратегии защиты Земли от крупных астероидов. В 2022 году миссия DART доказала возможность отклонения астероида с помощью космического корабля, что стало важным шагом в защите от потенциальных угроз.

Кроме того, астероиды вызывают интерес у учёных с точки зрения добычи полезных ископаемых. Они могут содержать редкие металлы и другие ценные ресурсы. Такие мини-луны, как 2024 PT5, потенциально могут быть хорошими кандидатами для изучения и добычи в будущем.

После того как 2024 PT5 покинет земную орбиту, он вернётся на свою привычную траекторию вокруг Солнца, но астрономы предполагают, что этот астероид может вновь вернуться в зону притяжения Земли в 2055 году. Таким образом, если вы пропустите его в этот раз, у вас будет шанс наблюдать его через несколько десятков лет.

"Такие события могут происходить чаще, чем мы думаем, но они просто очень трудно обнаружимы из-за небольших размеров астероидов," — отмечает астроном из Университета Мэриленда, Дерек Ричардсон.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

