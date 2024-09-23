Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Золото бьёт новые рекорды: цена достигла исторического максимума
Эксперт по этикету раскрыла главные правила поведения на борту самолёта
Глушенков: никогда не ухожу от разговоров
Как правильно собрать багаж для поездки: основные вещи
Как коты становятся причиной неловкости перед гостями
Профессор Коломиец: способы стимуляции плодоношения
Почему опытные водители задерживают запуск автомобиля
В Новосибирской области дачники жалуются на плохой урожай картофеля
Как заработать на недвижимости: основные способы

Новый спутник Земли: как астероид на два месяца станет новой "луной"

Лэнс Беннер: что особенного в мини-луне 2024 PT5
4:24
Наука

Через неделю Земля временно обзаведётся новым спутником — астероидом 2024 PT5. Этот небольшой космический объект длиной около 10 метров станет частью нашего небесного окружения на два месяца, попав в гравитационное поле планеты. Он не представляет угрозы для Земли, но его приближение — это интересное и редкое астрономическое событие. 2024 PT5 был впервые обнаружен 7 августа с помощью системы ATLAS, которая финансируется НАСА и предназначена для раннего предупреждения о возможных столкновениях астероидов с нашей планетой. ATLAS — это сеть телескопов по всему миру, которые отслеживают космические объекты, проходящие мимо Земли.

Лэнс Беннер: что особенного в мини-луне 2024 PT5
Фото: Pexels by Sebastian Voortman, PDM

Хотя астероид 2024 PT5 является относительно маленьким по космическим меркам, его временное пребывание рядом с нашей планетой привлекает внимание учёных. В период с 29 сентября по 25 ноября 2024 года этот объект совершит так называемый подковообразный облет вокруг Земли. Это означает, что астероид подойдёт достаточно близко, чтобы оказаться под влиянием земной гравитации, но не совершит полный оборот вокруг планеты, что отличает его от типичных мини-лун.

Ведущий исследователь программы изучения астероидов в Лаборатории реактивного движения НАСА, Лэнс Беннер, поясняет, что, несмотря на то что 2024 PT5 не завершит полный цикл, он все равно представляет собой интересное явление.

"Подобные объекты попадают под влияние гравитации Земли лишь на короткий срок", — отмечает он.

Феномен временных мини-лун, когда астероид захватывается гравитацией Земли и ненадолго становится спутником, не является чем-то абсолютно новым. Ранее такие события уже фиксировались. Например, в 2006 и 2020 годах учёные наблюдали подобные захваты. Тем не менее, подобные мини-луны встречаются достаточно редко и остаются незаметными для обычных людей, так как объекты обычно слишком малы и слабы по яркости для наблюдения невооружённым глазом.

Астроном из Мадридского университета Комплутенсе, Карлос де ла Фуэнте Маркос, утверждает, что 2024 PT5 слишком мал для наблюдения через обычные любительские телескопы или бинокли, но профессиональные телескопы смогут зафиксировать его движение. Более того, учёные уверены, что этот объект является природным, а не обломком космического корабля, как это иногда случается с другими подобными объектами, которые случайно попадают в орбиту Земли.

Хотя этот астероид безвреден, учёные продолжают внимательно следить за космическими объектами, которые могут представлять опасность для нашей планеты. НАСА активно разрабатывает стратегии защиты Земли от крупных астероидов. В 2022 году миссия DART доказала возможность отклонения астероида с помощью космического корабля, что стало важным шагом в защите от потенциальных угроз.

Кроме того, астероиды вызывают интерес у учёных с точки зрения добычи полезных ископаемых. Они могут содержать редкие металлы и другие ценные ресурсы. Такие мини-луны, как 2024 PT5, потенциально могут быть хорошими кандидатами для изучения и добычи в будущем.

После того как 2024 PT5 покинет земную орбиту, он вернётся на свою привычную траекторию вокруг Солнца, но астрономы предполагают, что этот астероид может вновь вернуться в зону притяжения Земли в 2055 году. Таким образом, если вы пропустите его в этот раз, у вас будет шанс наблюдать его через несколько десятков лет.

"Такие события могут происходить чаще, чем мы думаем, но они просто очень трудно обнаружимы из-за небольших размеров астероидов," — отмечает астроном из Университета Мэриленда, Дерек Ричардсон.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Wildberries продолжает удивлять: стали известны нововведения

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о грядущих обновлениях на платформе.

Татьяна Бакальчук анонсировала расширение логистической сети Wildberries
В США оценили мощь новой баллистической ракеты КНДР
В США высказались о появлении у Северной Кореи новой мощной ракеты
Как эффективно и безопасно избавиться от налёта в унитазе с помощью простого раствора
Тайны поведения: зачем кошки приходят спать к вам
Виктор Добронравов сыграл неудобного человека Анжела Якубовская Неплохо быть женой Наполеона, даже в роли его вдовы Сергей Лебедев Бушмены увидели динозавров прежде европейцев Игорь Буккер
Западные компании не могут заменить российские услуги по конверсии урана
Что нужно знать туристам о типичных схемах обмана в Турции, чтобы избежать лишних расходов
Запеканка из картофеля и куриной грудки: получается невероятно нежной благодаря сливкам
Запеканка из картофеля и куриной грудки: получается невероятно нежной благодаря сливкам
Последние материалы
Золото бьёт новые рекорды: цена достигла исторического максимума
Эксперт по этикету раскрыла главные правила поведения на борту самолёта
Глушенков: никогда не ухожу от разговоров
Как правильно собрать багаж для поездки: основные вещи
Как коты становятся причиной неловкости перед гостями
Профессор Коломиец: способы стимуляции плодоношения
Почему опытные водители задерживают запуск автомобиля
В Новосибирской области дачники жалуются на плохой урожай картофеля
Как заработать на недвижимости: основные способы
Деньги от продажи футболки Тимощука пойдут жителям Курской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.