Лондон может стать прохладнее: зачем перекрашивать крыши

Geophysical Research Letters: как Лондон может бороться с жарой

2:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Покраска крыш зданий в белый цвет может значительно снизить температуру в Лондоне в самые жаркие дни, как показало новое исследование. По данным учёных, этот метод способен уменьшить температуру наружного воздуха на 3,6 градуса по Фаренгейту (2°C), что может стать важной мерой для адаптации города к изменяющимся климатическим условиям. К 2050 году средняя температура летнего дня в Лондоне может повыситься на 5,4°F (3°C), и покраска крыш может стать эффективным способом смягчения последствий этого процесса.

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб, PDM

Преподаватель Университетского колледжа Лондона и один из авторов исследования, Оскар Бруссе, пояснил, что они протестировали множество методов, которые могли бы помочь Лондону адаптироваться к потеплению. Однако, по его словам, именно "прохладные крыши" — белые или с отражающим покрытием — оказались наиболее эффективным способом охлаждения воздуха. Другие методы, такие как установка солнечных панелей или зелёные крыши, также имели положительный эффект, но не в такой значительной степени.

Лондон, как и многие другие крупные города, сталкивается с проблемой "городского острова тепла". Это явление возникает из-за того, что городские районы, с их тёмными зданиями, асфальтированными дорогами и инфраструктурой, сильно поглощают и сохраняют тепло. В связи с этим градостроители активно ищут способы, как адаптировать город к постоянному повышению температур.

В исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters, учёные создали компьютерную 3D-модель Лондона и провели 11 климатических симуляций, чтобы оценить различные методы охлаждения. Оказалось, что белые крыши или крыши с отражающим покрытием снижали температуру наружного воздуха в среднем на 1,2°C, а в некоторых районах — до 2°C. Зелёные крыши и солнечные панели оказались менее эффективными, а кондиционирование воздуха, напротив, даже повышало температуру в центре города.

Хотя исследование имело некоторые ограничения, например, оно не учитывало затраты на внедрение различных методов или их влияние на биоразнообразие, авторы подчёркивают, что результаты могут помочь определить наиболее эффективные меры для борьбы с жарой в Лондоне в будущем.

Уточнения

Покры́тие здания или кры́ша — верхняя конструкция здания, которая служит для защиты от атмосферных осадков, дождевой и талой воды.

