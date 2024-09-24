История стали: как металл возрастом более 2000 лет до сих пор держит мир на плаву

Live Science: как сталь сформировала мир

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История стали теряется в глубине веков, и точно никто не знает, когда люди начали её производить. Однако одни из самых ранних примеров стали обнаружены в Центральной и Южной Азии и относятся к первому тысячелетию до нашей эры. Сталь стала основой современного мира — она используется в строительстве зданий, автомобилей и многих других объектов. Но сталь — это не природный материал.

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"Когда же люди научились её делать?", — задается вопросом журналист Live Science Том Меткалф.

Археологи считают, что процесс создания стали развивался независимо в нескольких местах по всему миру. Сталь — это сплав железа и углерода, где всего от 0,2 до 1% углерода делает металл значительно тверже и прочнее, чем чистое железо. Пол Крэддок, эксперт по древней металлургии из Британского музея, отметил, что первые образцы стали появились в Азии, и одной из самых ранних форм была так называемая тигельная сталь, созданная путем плавления железа с углеродом.

Во времена Римской империи сталь уже активно использовалась для создания оружия и инструментов. Римские кинжалы, например, изготавливались из термообработанной стали. Для этого железо нагревали и ковали, чтобы удалить примеси и добавить углерод. Никто не знает, кто впервые догадался об этом методе, но он требовал высокой температуры плавления.

Переход от бронзы к железу стал важным этапом в истории человечества. Примерно 3000 лет назад железо начало вытеснять бронзу, которая до этого широко использовалась для изготовления оружия и инструментов. Это произошло не потому, что железные мечи или кинжалы были лучше бронзовых, а из-за доступности железной руды. Независимый археолог Алессандра Джумлия-Мэйр объяснила, что железо стало дешевле в производстве, и это сделало его популярным. Со временем кузнецы научились изготавливать сталь, что привело к массовому использованию железных изделий.

Сегодня сталь производится в специализированных печах, где из железной руды получают чугун, который затем перерабатывают в различные стальные сплавы. Различные виды стали содержат разные количества углерода и добавок, таких как хром, необходимый для производства нержавеющей стали.

Уточнения

Сталь (от нем. Stahl) — сплав железа с углеродом (и другими элементами периодической таблицы), содержащий не менее 45 % железа и в котором содержание углерода находится в диапазоне от 0,02 до 2,14 %, причём содержанию от 0,6 % до 2,14 % соответствует высокоуглеродистая сталь.

