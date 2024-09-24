Лондон скоро захлебнется: как таяние ледника Туэйтса влияет на уровень моря

Climate Central: Таяние ледника Туэйтса ускорится в ближайшем веке

Эксперты предупреждают, что одна из самых крупных и быстро тающих ледяных масс планеты — ледник Туэйтса в Антарктиде — может практически полностью исчезнуть к 23 веку. Этот гигантский ледник, размер которого сопоставим с территорией Великобритании, играет важнейшую роль в поддержании стабильности уровня мирового океана. Если его таяние продолжится с текущей скоростью, уровень моря может подняться на 3,3 метра, что станет катастрофическим для многих прибрежных городов и регионов. В частности, это может привести к затоплению центрального Лондона, включая такие районы, как Вестминстер, Баттерси и Канари-Уорф, согласно моделям, разработанным независимой группой ученых из Climate Central.

Фото: Tasiilaq Glacier Cruise by Christine Zenino, CC BY 2.0

Ледник Туэйтса уже отступает на протяжении более 80 лет, причем этот процесс значительно ускорился за последние 30 лет. Доктор Роб Лартер, морской геофизик из Британской антарктической службы (BAS), отмечает, что в ближайшие десятилетия ситуация может значительно ухудшиться. Он подчеркивает, что существует широкий консенсус среди ученых о том, что отступление ледника будет набирать обороты на протяжении следующего столетия. Однако, как добавляет Лартер, существуют еще не до конца изученные процессы, которые могут ускорить разрушение ледника быстрее, чем это предсказывают современные модели. Это вызывает опасения среди специалистов, так как потенциальные последствия этих процессов еще не включены в крупномасштабные прогнозы.

Ледник Туэйтса, шириной примерно 120 км и толщиной более 2000 метров в некоторых местах, лежит на ложе, расположенном намного ниже уровня моря. Это делает его особенно уязвимым к воздействию теплых вод океана, которые все больше подтачивают его основание. Это не только способствует ускорению процесса таяния, но и увеличивает риск полного разрушения ледника.

Ученые из Международного сотрудничества по исследованию ледника Туэйтса (ITGC) используют передовые технологии, включая подводных роботов и новые методы исследования трещин в леднике, чтобы лучше понять, как быстро происходит его разрушение. Несмотря на то что остается много неопределенностей относительно его будущего, результаты последних исследований говорят о том, что ледник Туэйтса уже находится на пути к ускоренному разрушению в ответ на изменения климата и повышение температуры воды.

Одним из наиболее тревожных моментов стало открытие, что Восточный шельфовый ледник Туэйтса, покрывающий примерно половину фронта ледника, может полностью распасться в течение ближайшего десятилетия. Это приведет к еще большему ускорению процесса таяния, что создает серьёзную угрозу для прибрежных регионов по всему миру.

В прошлом году группа ученых, под руководством Министерства иностранных дел Великобритании, предупредила о том, что изменения в Антарктиде приобретают беспрецедентные масштабы. Они выразили озабоченность тем, что международное сообщество не уделяет достаточно внимания разрушению ледникового покрова Антарктиды и его потенциальным последствиям для всей планеты.

Для предотвращения этого катастрофического сценария ученые предлагают радикальные меры. Например, в марте было предложено создать защитную завесу длиной 62 мили, которая могла бы оградить ледник Туэйтса от тёплых океанских вод, что позволило бы замедлить его разрушение. Однако реализация таких проектов требует колоссальных усилий и ресурсов, и остается под вопросом, смогут ли они предотвратить надвигающуюся угрозу.

Уточнения

Ледни́к — масса льда преимущественно атмосферного происхождения, испытывающая вязкопластическое течение под действием силы тяжести и принявшая форму потока, системы потоков, купола (щита) или плавучей плиты.

