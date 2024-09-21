Что будет с ледником Судного дня? Ученые сделали новые прогнозы

Конец света может наступить на самом уязвимом леднике Антарктиды

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Ледник Туэйтса в Антарктиде, известный как "ледник Судного дня", играет ключевую роль в удерживании других ледяных щитов от таяния в океан. Его полное разрушение может вызвать повышение уровня мирового океана на 3 метра. В 2018 году была создана Международная группа по изучению ледника Туэйтса (ITGC), которая начала масштабное исследование с использованием полевых работ, подводных аппаратов и компьютерного моделирования.

Фото: Tasiilaq Glacier Cruise by Christine Zenino, CC BY 2.0

Одним из ключевых выводов группы ITGC является то, что некоторые из самых катастрофических сценариев, такие как внезапное разрушение ледяного фронта, маловероятны в ближайшее время. Роберт Лартер, морской геофизик и соруководитель проекта, отметил, что ситуация не так пугающа, как ожидалось.

Однако исследования показали, что ледник Туэйтса продолжит медленно отступать, что к концу столетия приведет к повышению уровня мирового океана на 6 сантиметров. Этот вклад станет значительной частью ожидаемого повышения на 38-77 сантиметров, согласно оценкам ООН. Даже если выбросы парниковых газов резко сократятся, таяние продолжится из-за уже произошедшего потепления.

В долгосрочной перспективе ледник Туэйтса и другие ледяные щиты могут рухнуть к 2300 году при наихудших сценариях выбросов, что добавит более 4 метров к уровню моря. Палеоклиматологи также находят доказательства того, что этот регион уже терял значительное количество льда около 125 000 лет назад, когда климат был похож на сегодняшний.

Несмотря на задержки в исследованиях из-за пандемии, данные показывают, что ледник уже начал терять связь с подводным хребтом, который его удерживает. Ученые продолжают изучать динамику ледника, хотя его дальнейшая судьба остается неопределенной из-за непостоянного характера его изменений.