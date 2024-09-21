Как тропические леса существовали на Фолклендских островах миллионы лет назад

Следы древних тропических лесов обнаружены на Фолклендских островах

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Интернациональная команда ученых сделала удивительное открытие: 30 миллионов лет назад на территории Фолклендских островов, которые сегодня представляют собой суровый и безлесный ландшафт, существовал тропический лес. Это открытие было опубликовано на научном портале Antarctic Science.

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Исследователи обнаружили древние лесные пласты вблизи города Стэнли, столицы архипелага. Это уже второе подобное месторождение, найденное на Фолклендских островах, что подтверждает, что в прошлом эти земли были покрыты густыми тропическими лесами.

Найденные окаменелости, включая образцы пыльцы, спор и древесины, показали, что здесь произрастали такие растения, как Nothofagus и Podocarpaceae, которые сегодня встречаются в умеренных и вечнозеленых лесах Южной Америки.

Возраст находок варьируется от позднего олигоцена до раннего миоцена, что составляет около 30 миллионов лет. Этот лес старше предыдущего аналогичного месторождения, найденного на острове Вест-Пойнт, примерно в 200 км к западу.

Открытие древнего тропического леса помогает ученым понять, как климатические изменения и перенос семян между континентами повлияли на формирование экосистем Южного полушария в палеогене и неогене.

Исследование подчеркивает важность изучения древних климатических условий для более глубокого понимания эволюции растительности и влияния глобальных изменений на природу нашей планеты.