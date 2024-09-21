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Как тропические леса существовали на Фолклендских островах миллионы лет назад

Следы древних тропических лесов обнаружены на Фолклендских островах
1:36
Наука

Интернациональная команда ученых сделала удивительное открытие: 30 миллионов лет назад на территории Фолклендских островов, которые сегодня представляют собой суровый и безлесный ландшафт, существовал тропический лес. Это открытие было опубликовано на научном портале Antarctic Science.

Следы древних тропических лесов обнаружены на Фолклендских островах
Фото: freepik.com by TravelScape is licensed under Free More info

Исследователи обнаружили древние лесные пласты вблизи города Стэнли, столицы архипелага. Это уже второе подобное месторождение, найденное на Фолклендских островах, что подтверждает, что в прошлом эти земли были покрыты густыми тропическими лесами.

Найденные окаменелости, включая образцы пыльцы, спор и древесины, показали, что здесь произрастали такие растения, как Nothofagus и Podocarpaceae, которые сегодня встречаются в умеренных и вечнозеленых лесах Южной Америки.

Возраст находок варьируется от позднего олигоцена до раннего миоцена, что составляет около 30 миллионов лет. Этот лес старше предыдущего аналогичного месторождения, найденного на острове Вест-Пойнт, примерно в 200 км к западу.

Открытие древнего тропического леса помогает ученым понять, как климатические изменения и перенос семян между континентами повлияли на формирование экосистем Южного полушария в палеогене и неогене.

Исследование подчеркивает важность изучения древних климатических условий для более глубокого понимания эволюции растительности и влияния глобальных изменений на природу нашей планеты.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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