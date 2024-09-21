Загадочная зона экзопланет: что скрывает "нептунианский хребет"

Как "нептунианский хребет" влияет на эволюцию экзопланет

2:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Интернациональная команда астрономов сделала значительное открытие в исследовании экзопланет, выявив новую особенность, которую они назвали «нептунианским хребтом». Это исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysics, проливает свет на процессы формирования и эволюции планет за пределами Солнечной системы.

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В центре внимания ученых оказались так называемые "нептунианские" планеты, размером схожие с Нептуном. Ранее исследователи обнаружили "нептунианскую пустыню" — область космоса, где подобные планеты встречаются крайне редко, особенно на орбитах с короткими периодами обращения.

Однако команда астрономов выявила ещё одну зону между пустыней и более населенной "саванной", которую они назвали "нептунианским хребтом". В этой области отмечена высокая концентрация планет, что может указывать на её важную роль в динамическом развитии экзопланет.

Используя данные телескопа Kepler и применяя статистические методы, ученые определили границы пустыни и изучили переходные зоны к саванне. Они обнаружили, что "нептунианский хребет" охватывает орбитальные периоды от 3,2 до 5,7 дней и характеризуется высокой плотностью планет. Этот регион также является зоной, где часто наблюдаются "горячие Юпитеры" — газовые гиганты, находящиеся близко к своим звездам.

Открытие "нептунианского хребта" свидетельствует о возможном влиянии на эти планеты тех же процессов, что и на "горячие Юпитеры". Ученые предполагают, что миграция планет с более дальних орбит на ближние происходит через механизм высокоэксцентричной приливной миграции (HEM), а также под воздействием испарения атмосферы из-за звёздного излучения.

Это открытие помогает астрономам лучше понять эволюцию экзопланетных систем и создаёт новые возможности для их изучения.