Околосмертные видения: что на самом деле происходит в голове человека

Ученые доказали активность мозга после клинической смерти

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Профессор Джимо Борджигин из Мичиганского университета посвятила свое исследование изучению активности мозга в момент смерти человека. Как сообщает Газета Балаково со ссылкой на материалы эксперимента, работа Борджигин нацелена на изучение феномена околосмертных переживаний, которые описывают люди, пережившие клиническую смерть.

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Сомневаясь в реальности рассказов о внетелесных ощущениях, профессор решила изучить, что действительно происходит в мозге в момент смерти. Еще в 2013 году ее команда провела эксперимент на крысах, показавший, что после остановки сердца у животных наблюдалась повышенная мозговая активность. Этот факт послужил основой для дальнейшего изучения активности мозга у людей, переживших подобные состояния.

В 2014 году исследователи приступили к изучению работы мозга пациентов, умерших в отделении нейрореанимации. Одним из таких случаев была 24-летняя беременная женщина, отключенная от аппарата жизнеобеспечения после глубокой комы. Как только пациентку отключили от вентиляции, ее мозг резко усилил активность, особенно в тех областях, которые ранее были почти неактивны.

Были зафиксированы высокочастотные гамма-волны, обычно связанные с воспоминаниями и сновидениями, что длилось более шести минут. Наиболее активный период продолжался около двух минут после прекращения поступления кислорода. По мнению Борджигин, у пациентки, вероятно, был околосмертный опыт, включавший видения яркого света и воспоминания из жизни.

Эти результаты противоречат распространенному мнению о том, что мозг прекращает свою работу сразу после смерти. Профессор Борджигин считает, что это лишь начало, и намерена продолжить свои исследования, чтобы глубже понять, что происходит в момент смерти человека.