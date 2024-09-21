Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно пить свежевыжатые соки
Туроператоры назвали лучший период для бюджетного отдыха в Египте
Почему сыворотки стали обязательным элементом ухода за кожей
Офисная работа и правильное питание: как не набрать лишние килограммы
Реабилитолог Решетников: массаж противопоказан при температуре и острых воспалениях
Забота о почве: эффективные методы обеззараживания после сбора урожая
Volkswagen планирует сократить до 30 тысяч рабочих мест
Инцидент с ёжиком остановил работу аэропорта
Акушер-гинеколог: вакцина против ВПЧ защитит от онкологии гениталий

Околосмертные видения: что на самом деле происходит в голове человека

Ученые доказали активность мозга после клинической смерти
2:05
Наука

Профессор Джимо Борджигин из Мичиганского университета посвятила свое исследование изучению активности мозга в момент смерти человека. Как сообщает Газета Балаково со ссылкой на материалы эксперимента, работа Борджигин нацелена на изучение феномена околосмертных переживаний, которые описывают люди, пережившие клиническую смерть.

Ученые доказали активность мозга после клинической смерти
Фото: Freepik by juicy_fish, PDM

Сомневаясь в реальности рассказов о внетелесных ощущениях, профессор решила изучить, что действительно происходит в мозге в момент смерти. Еще в 2013 году ее команда провела эксперимент на крысах, показавший, что после остановки сердца у животных наблюдалась повышенная мозговая активность. Этот факт послужил основой для дальнейшего изучения активности мозга у людей, переживших подобные состояния.

В 2014 году исследователи приступили к изучению работы мозга пациентов, умерших в отделении нейрореанимации. Одним из таких случаев была 24-летняя беременная женщина, отключенная от аппарата жизнеобеспечения после глубокой комы. Как только пациентку отключили от вентиляции, ее мозг резко усилил активность, особенно в тех областях, которые ранее были почти неактивны.

Были зафиксированы высокочастотные гамма-волны, обычно связанные с воспоминаниями и сновидениями, что длилось более шести минут. Наиболее активный период продолжался около двух минут после прекращения поступления кислорода. По мнению Борджигин, у пациентки, вероятно, был околосмертный опыт, включавший видения яркого света и воспоминания из жизни.

Эти результаты противоречат распространенному мнению о том, что мозг прекращает свою работу сразу после смерти. Профессор Борджигин считает, что это лишь начало, и намерена продолжить свои исследования, чтобы глубже понять, что происходит в момент смерти человека.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Ошибки садоводов: что происходит, если не собирать семена бархатцев вовремя

Чтобы сохранить декоративные свойства бархатцев и их всхожесть, семена нужно собирать правильно и в подходящий момент.

Как самостоятельно собрать семена бархатцев
Лаваш как идеальный выбор для правильного питания
Чем полезен лаваш и почему его стоит предпочесть хлебу
ПЗРК "Верба". Оружие, которое успешно скидывает с небес на землю натовскую технику
Сделайте паштет сами и забудьте про лишние консерванты
Вертолёт Ка-27. Советский многоцелевой вертолёт с современными задачами Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Что делать, если ключ зажигания пропал
Как не навредить кошке: что хозяева часто делают неправильно
Сводка с фронта: боевики 92-й бригады ВСУ просят мешки для трупов, команда Камалы Харрис отказала Зеленскому во встрече
Сводка с фронта: боевики 92-й бригады ВСУ просят мешки для трупов, команда Камалы Харрис отказала Зеленскому во встрече
Последние материалы
Врач-невролог: эректильная дисфункция может указывать на болезнь Паркинсона
Nature Medicine: как антидепрессант вортиоксетин помогает в лечении рака мозга
Как правильно контролировать давление масла в автомобиле
Рецепт сочных беляшей: советы от профессиональных поваров
Специалист по работе с подсознанием: "Страх влияет на ваше благосостояние"
Дерматолог: "Женщины ошибочно полагают, что после пилинга должна слезать кожа"
Эксперт по питанию: "Для быстрого похудения исключите блюда с "пустыми" калориями"
Осень 2024: какие платья сделают вас стройнее
Россиянам напомнили о сроках уплаты налогов
Психолог: "Любая чёрная полоса может стать взлётной"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.