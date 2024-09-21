Лечение рака мозга: неожиданный эффект от обычного антидепрессанта

Nature Medicine: как антидепрессант вортиоксетин помогает в лечении рака мозга

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Швейцарские ученые из Высшей технической школы Цюриха провели исследование, в ходе которого изучили возможность использования антидепрессантов для лечения рака. В результате они выявили, что вортиоксетин — препарат, уже одобренный в США и Евросоюзе, — может эффективно бороться с глиобластомой, сообщает журнал Nature Medicine.

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Глиобластома — это один из самых агрессивных видов первичного рака мозга, лечение которого осложняется тем, что гематоэнцефалический барьер блокирует проникновение большинства лекарств в мозг. Однако под руководством профессора Беренда Снейдера ученые обнаружили, что вортиоксетин может оказывать терапевтический эффект через активацию белков AP-1 и BTG. Это не только замедляет рост раковых клеток, но и усиливает действие химиотерапии.

Открытие важно, так как традиционные методы лечения глиобластомы, такие как химиотерапия, имеют ограничения и часто оказываются малоэффективными в долгосрочной перспективе. Вортиоксетин воздействует на опухоль через другие нейрофизиологические процессы, что делает его потенциально новым направлением в лечении рака мозга.

Примечательно, что вортиоксетин является доступным и недорогим препаратом, что может облегчить его внедрение в клиническую практику. Однако перед широким применением необходимы дальнейшие клинические испытания. Это открытие вселяет надежду, что лечение глиобластомы станет более эффективным и доступным для пациентов.