Почему Земля была намного жарче миллионы лет назад: новые открытия

За последние 500 миллионов лет Земля стала даже горячее, чем считалось

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно последнему исследованию, климат Земли за последние 500 миллионов лет был намного жарче, чем считалось ранее. Средняя температура поверхности в это время достигала 24°C, а в самые жаркие периоды — до 36°C, что значительно выше современных 14-15°C.

Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration

Ученые, используя изотопы кислорода в окаменелостях и модели климата, установили, что тропики могли нагреваться до 42°C, а полярные регионы — до 20°C. В такие моменты некоторые части планеты становились непригодными для жизни.

Эмили Джадд из Смитсоновского музея утверждает, что уровни углекислого газа в атмосфере играли более значительную роль в климатических изменениях, чем предполагалось. Повышенные концентрации CO2 приводили к экстремальным температурам, что угрожало биоразнообразию.

Команда Джадд провела множество климатических симуляций, чтобы построить более точную картину прошлого климата. Исследования показали, что в периоды резких климатических изменений происходили массовые вымирания, так как организмы не успевали адаптироваться. Хотя Земля уже переживала периоды тепла, скорость нынешнего изменения климата вызывает серьёзную тревогу.

Современное потепление может привести к серьезным проблемам, таким как нехватка воды, сильные штормы и повышение уровня моря, что создаст угрозу для жизни и сельского хозяйства.