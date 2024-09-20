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Найден гормон, который снижает риск деменции в пожилом возрасте

Alzheimer's & Dementia: высокий уровень лептина может снижать риск деменции
1:21
Наука

Высокий уровень гормона лептина связан с более низким риском развития деменции в пожилом возрасте, как показало исследование, опубликованное в журнале Alzheimer's & Dementia. Ожирение в среднем возрасте давно известно как фактор, значительно повышающий вероятность возникновения деменции, в том числе болезни Альцгеймера.

Alzheimer's & Dementia: высокий уровень лептина может снижать риск деменции
Фото: Pixexid by Unreal, CC BY 4.0

Ученые выдвигали гипотезу, что более высокий уровень лептина, который помогает поддерживать нормальную массу тела, может оказать защитный эффект. Однако ранние исследования молодых людей не подтвердили эту связь.

В новой работе исследователи проанализировали данные двух тысяч человек среднего возраста. Оказалось, что более высокие концентрации лептина связаны с лучшим состоянием мозга, что было подтверждено результатами МРТ. У людей с высоким уровнем лептина было выявлено меньше повреждений белого вещества в мозге, что ранее связывалось с меньшим риском развития деменции.

Это исследование подчеркивает важную роль жировой ткани в поддержании здоровья организма. Жировая ткань больше не рассматривается как пассивное депо для хранения энергии, а выделяемые ею гормоны, такие как лептин, делают её важным элементом эндокринной системы.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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