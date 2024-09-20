Найден гормон, который снижает риск деменции в пожилом возрасте

Alzheimer's & Dementia: высокий уровень лептина может снижать риск деменции

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Высокий уровень гормона лептина связан с более низким риском развития деменции в пожилом возрасте, как показало исследование, опубликованное в журнале Alzheimer's & Dementia. Ожирение в среднем возрасте давно известно как фактор, значительно повышающий вероятность возникновения деменции, в том числе болезни Альцгеймера.

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Ученые выдвигали гипотезу, что более высокий уровень лептина, который помогает поддерживать нормальную массу тела, может оказать защитный эффект. Однако ранние исследования молодых людей не подтвердили эту связь.

В новой работе исследователи проанализировали данные двух тысяч человек среднего возраста. Оказалось, что более высокие концентрации лептина связаны с лучшим состоянием мозга, что было подтверждено результатами МРТ. У людей с высоким уровнем лептина было выявлено меньше повреждений белого вещества в мозге, что ранее связывалось с меньшим риском развития деменции.

Это исследование подчеркивает важную роль жировой ткани в поддержании здоровья организма. Жировая ткань больше не рассматривается как пассивное депо для хранения энергии, а выделяемые ею гормоны, такие как лептин, делают её важным элементом эндокринной системы.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

