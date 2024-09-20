Уникальные образцы: что скрывает обратная сторона Луны

National Science Review: ученые исследовали грунт с обратной стороны Луны

2:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские ученые впервые представили результаты исследования образцов реголита, доставленных с обратной стороны Луны. Эти образцы состоят из смеси местных базальтов и небазальтовых выбросов из кратеров, что дает новые данные о геологии данного региона спутника Земли. Исследование показало, что лунный грунт на этой стороне обладает рыхлой структурой и отличается по составу от образцов с видимой стороны Луны. Результаты опубликованы на портале National Science Review.

Фото: unsplash.com by Dean Hayton, PDM

Исследователи проанализировали физические, петрографические, минералогические и химические свойства восьми порций реголита общей массой около 1610 грамм. Образцы были собраны с поверхности до трех сантиметров с помощью манипулятора. Грунт оказался серо-черным, с высоким содержанием светлых частиц, что заметно отличает его от образцов, доставленных ранее станцией "Чанъэ-5".

Анализ показал, что в этих образцах реголита меньше одиночных частиц, но больше групповых, что может указывать на меньшую степень выветривания пород. Насыпная плотность составила 3,035 г/см³, что свидетельствует о высокой пористости или наличии легких пород, таких как стекло или полевой шпат.

Большинство частиц имели размеры от 1,11 до 10,77 микрометра, а их масса варьировалась от 0,0011 до 1,8769 нанограмма. Среди частиц были обнаружены фрагменты базальтов, брекчий, агглютинатов, а также породы с преобладанием анортозита и норита. К основным минералам относятся плагиоклаз, авгит, пижонит и аморфное стекло.

Химический анализ показал большее содержание оксидов алюминия (Al2O3) и кальция (CaO), а содержание оксида железа (FeO) оказалось ниже по сравнению с образцами с видимой стороны Луны. Эти открытия дадут новые сведения о формировании лунной коры и мантии, а также о вулканической активности Луны.

Миссия "Чанъэ-6" является частью долгосрочного плана создания Международной научной лунной станции, которая продолжит углублять наши знания о Луне и ее геологических процессах.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет.

