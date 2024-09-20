Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Адам Кивацкий: украинцы потеряли от геноцида на Волыни больше, чем поляки
Туристам дали 6 месяцев на возврат денег за неиспользованные номера
Пухлые губы, как у парижанок: техника и уход
ГАИ разъяснила, почему на автомобильных номерах нет большинства русских букв
Месси посвятили экспозицию в музее
Анкара готова вернуть карту "Мир" в Турцию
Исследование геномов белых и бурых медведей изменило понимание их эволюции
Как правильно выпекать творожный торт, чтобы он не осел
Врачи МОЦОМД провели операцию новорождённому мальчику с гастрошизисом

Уникальные образцы: что скрывает обратная сторона Луны

National Science Review: ученые исследовали грунт с обратной стороны Луны
2:36
Наука

Китайские ученые впервые представили результаты исследования образцов реголита, доставленных с обратной стороны Луны. Эти образцы состоят из смеси местных базальтов и небазальтовых выбросов из кратеров, что дает новые данные о геологии данного региона спутника Земли. Исследование показало, что лунный грунт на этой стороне обладает рыхлой структурой и отличается по составу от образцов с видимой стороны Луны. Результаты опубликованы на портале National Science Review.

National Science Review: ученые исследовали грунт с обратной стороны Луны
Фото: unsplash.com by Dean Hayton, PDM

Исследователи проанализировали физические, петрографические, минералогические и химические свойства восьми порций реголита общей массой около 1610 грамм. Образцы были собраны с поверхности до трех сантиметров с помощью манипулятора. Грунт оказался серо-черным, с высоким содержанием светлых частиц, что заметно отличает его от образцов, доставленных ранее станцией "Чанъэ-5".

Анализ показал, что в этих образцах реголита меньше одиночных частиц, но больше групповых, что может указывать на меньшую степень выветривания пород. Насыпная плотность составила 3,035 г/см³, что свидетельствует о высокой пористости или наличии легких пород, таких как стекло или полевой шпат.

Большинство частиц имели размеры от 1,11 до 10,77 микрометра, а их масса варьировалась от 0,0011 до 1,8769 нанограмма. Среди частиц были обнаружены фрагменты базальтов, брекчий, агглютинатов, а также породы с преобладанием анортозита и норита. К основным минералам относятся плагиоклаз, авгит, пижонит и аморфное стекло.

Химический анализ показал большее содержание оксидов алюминия (Al2O3) и кальция (CaO), а содержание оксида железа (FeO) оказалось ниже по сравнению с образцами с видимой стороны Луны. Эти открытия дадут новые сведения о формировании лунной коры и мантии, а также о вулканической активности Луны.

Миссия "Чанъэ-6" является частью долгосрочного плана создания Международной научной лунной станции, которая продолжит углублять наши знания о Луне и ее геологических процессах.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Ракета Х-101 нацелена на Запад. Российская ударная сила с "британским" радиусом действия

Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.

Ракета Х-101. Могучее вооружение с дальним радиусом действия
Кошки разных цветов и их энергетическое влияние на дом
Выбираем питомца: как цвет шерсти кошки влияет на вашу жизнь
Краснодарский край стал самым опасным регионом для летнего отдыха в 2024 году
Почему атмосферные двигатели лучше турбированных? Разбираем все плюсы
ПЗРК "Верба". Современная российская защита от воздушных угроз НАТО Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Не по классике, но очень сочно и действительно вкусно: лечо с кабачками на зиму
Талия станет тонкой и изящной: 5 упражнений для похудения в области живота
Что делать, если ключ зажигания пропал
Что делать, если ключ зажигания пропал
Последние материалы
Месси посвятили экспозицию в музее
Анкара готова вернуть карту "Мир" в Турцию
Исследование геномов белых и бурых медведей изменило понимание их эволюции
Как правильно выпекать творожный торт, чтобы он не осел
Врачи МОЦОМД провели операцию новорождённому мальчику с гастрошизисом
Что нужно знать о хранении картофеля дома
Nature Geoscience: Лава Гавайев и Исландии имеет общее химическое происхождение
Первый канал объявил о возвращении Познера с новым шоу
Эксперт предупредил о необходимости прописки в квартире по льготной ипотеке
Как минимизировать износ тормозных колодок и дисков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.