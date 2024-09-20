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Ученые перевернули наши представления о лаве и происхождении вулканов

Nature Geoscience: Лава Гавайев и Исландии имеет общее химическое происхождение
1:50
Наука

По последним данным, опубликованным в журнале Nature Geoscience, лава, извергающаяся из горячих точек на Гавайях, Самоа и в Исландии, может происходить из единого химически однородного резервуара в мантии Земли. Это новое открытие свидетельствует, что мантия гораздо более химически стабильна, чем считалось ранее. Уникальные свойства лавы формируются не в глубине Земли, а в процессе ее подъема к поверхности.

Nature Geoscience: Лава Гавайев и Исландии имеет общее химическое происхождение
Фото: nasa.gov by NASA, CC0

"Эти результаты буквально переворачивают наши представления о составе мантии и вулканической лавы", — отметил Маттис Смит из Университета Британской Колумбии.

Он добавил, что, как и человечество с общими предками, лава развивалась по-разному, несмотря на схожее происхождение.

Исследование мантии усложняется невозможностью взять прямые пробы — ученым приходится анализировать изотопы и следовые элементы лавы, которая выходит на поверхность через океанические вулканы. Ранее предполагалось, что изотопный состав магмы остается неизменным от ее источника до поверхности, что дало основание думать о множестве различных резервуаров в мантии. Однако исследования Смита и его коллег показывают, что все лавы горячих точек имеют единый исходный состав. Их различия обусловлены взаимодействием магмы с разными породами по пути к поверхности.

"Мы пришли к выводу, что мантия, вероятно, больше не содержит отдельных "первичных резервуаров", которые ранее считались основой для объяснения геологических данных", — добавил Смит.

Это открытие открывает путь для новых гипотез в геохимических исследованиях, о чем сообщил его коллега Коойман из Шведского музея естественной истории.

Уточнения

Ма́нтия — часть Земли (геосфера), расположенная непосредственно под корой и выше ядра. В ней находится большая часть вещества Земли. Мантия есть и на других планетах земной группы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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