Клетки мёртвых организмов способны на самоорганизацию и воспроизводство благодаря новому феномену

Учёные открыли новый рубеж между жизнью и смертью

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные обнаружили удивительное явление, которое они назвали "третьим состоянием" существования, находящимся между жизнью и смертью.

Фото: Standard tissue culture and immunofluorescence by GerryShaw, CC BY-SA 3.0

Исследователи из Университета Вашингтона и Онкологического центра City of Hope в Калифорнии выяснили, что клетки мёртвых организмов могут продолжать функционировать и даже приобретать новые свойства, сообщает The Conversation.

Этот феномен был изучен на примере ксеноботов и антроботов — крошечных организмов, созданных из клеток эмбрионов лягушек и человеческих лёгких соответственно. Эти клеточные структуры способны к движению, самоорганизации и даже самовоспроизведению после смерти организма. На процесс перехода клеток в это состояние влияют факторы, такие как возраст, состояние здоровья, метаболическая активность и время, прошедшее после смерти.

Учёные полагают, что важную роль играют электрические сигналы между клетками. Пока механизм остаётся не до конца понятным, но открытие имеет потенциал для медицинского использования. К примеру, в будущем антроботы могут применяться для лечения таких заболеваний, как муковисцидоз и атеросклероз, благодаря способности доставлять лекарства без риска иммунного ответа организма. Важно отметить, что клетки в этом "третьем состоянии" живут ограниченный срок — 4-6 недель, что снижает риск их неконтролируемого роста.

Открытие ставит под сомнение привычные представления о жизни и смерти, и учёные продолжают изучать этот феномен, надеясь лучше понять его механизмы и возможные применения в медицине и биологии.

Уточнения

Смерть (ги́бель, кончи́на, лета́льный исхо́д) — прекращение жизни, полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма.

