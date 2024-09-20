Учёные из Сан-Франциско создали приложение Death Clock, мотивирующее людей продлить свою жизнь

Учёные разработали приложение, способное указать точную дату смерти

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско создали уникальное приложение под названием Death Clock ("Часы смерти"), которое уже привлекло внимание общественности, несмотря на зловещий оттенок в названии.

Фото: PxHere is licensed under CC0 Public Domain

Главная цель программы — помочь людям улучшить качество своей жизни, а не просто предсказывать дату смерти. Приложение собирает данные о здоровье пользователя, включая такие показатели, как вес, уровень сахара в крови, давление, качество сна, физическая активность и вредные привычки. Важным аспектом является также психологическое состояние человека — уровень удовлетворённости жизнью, самореализация и социальные связи, сообщает New York Post.

Основной движущей силой приложения является искусственный интеллект, который анализирует полученную информацию и выдаёт результат — предполагаемую дату смерти с указанием не только года, но и конкретного дня. Однако, создатели подчёркивают, что главная цель этой функции — мотивировать пользователей на здоровый образ жизни.

Уточнения

Смерть (ги́бель, кончи́на, лета́льный исхо́д) — прекращение жизни, полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма.



Здорóвый óбраз жи́зни (ЗОЖ) — образ жизни человека, помогающий сохранить здоровье и снизить риск неинфекционных заболеваний (НИЗ) путём контроля над поведенческими факторами риска.

