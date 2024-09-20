Найдено объяснение затруднениям в разработке принципиально новых российских беспилотников

Внедрение новых технологий в беспилотной авиации требует времени — разработчик

Разработке новых российских беспилотников мешают сложности с внедрением новых технологий, считает глава компании "Аэрокон", эксперт рабочей группы "Аэронет" Эдуард Багдасарян — такой оценкой он поделился с URA.RU.

Фото: Kremlin.ru by ТАСС/Валерий Шарифулин, PDM

В четверг президент России Владимир Путин посетил в Санкт-Петербурге Специальный технологический центр, где ему продемонстрировали образцы дронов, которые выпускают в разных регионах РФ для нужд СВО.

Гособоронзаказ на беспилотники растёт, не оставляя ресурсов для внедрения инноваций, прокомментировал Багдасарян.

"Деньги вкладывают не в новые технологии, а в готовые решения, которые можно тиражировать и производить массово. Такие решения окупаются в рамках госзаказа. Производителям не хватает сил, времени, ресурсов, чтобы развивать свою продукцию. Придумать за два, три, даже четыре месяца что-то выдающееся с точки зрения технологий, собрать, испытать, показать эффективность невозможно. В глубокие технологии нужно вкладывать", — объяснил он.

Уточнения

Военное применение беспилотных летательных аппаратов — использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в военном деле.

