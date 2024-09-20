Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хитрости для вкусных драников: советы по выбору картофеля и приготовлению
Четверо срочников провели больше месяца в окружении ВСУ в Курской области. Как им удалось выбраться?
Эксперт рассказала, как путешествия помогают преодолеть языковой барьер
Почему рэгдоллы, сибирские кошки и бобтейлы считаются самыми преданными породами
Салат с тыквой, яйцами и чесноком — пошаговый рецепт
Песков: ситуация в районах, находящихся под контролем ВСУ, чрезвычайная
Более четырех тысяч допинг-проб взяли у атлетов на Играх в Париже
В Госдуму внесут законопроект о 13-й пенсии для пенсионеров
Врач Павлова посоветовала слегка недоваривать блюда желающим похудеть

Найдено объяснение затруднениям в разработке принципиально новых российских беспилотников

Внедрение новых технологий в беспилотной авиации требует времени — разработчик
Наука

Разработке новых российских беспилотников мешают сложности с внедрением новых технологий, считает глава компании "Аэрокон", эксперт рабочей группы "Аэронет" Эдуард Багдасарян — такой оценкой он поделился с URA.RU.

Внедрение новых технологий в беспилотной авиации требует времени — разработчик
Фото: Kremlin.ru by ТАСС/Валерий Шарифулин, PDM

В четверг президент России Владимир Путин посетил в Санкт-Петербурге Специальный технологический центр, где ему продемонстрировали образцы дронов, которые выпускают в разных регионах РФ для нужд СВО.

Гособоронзаказ на беспилотники растёт, не оставляя ресурсов для внедрения инноваций, прокомментировал Багдасарян.

"Деньги вкладывают не в новые технологии, а в готовые решения, которые можно тиражировать и производить массово. Такие решения окупаются в рамках госзаказа. Производителям не хватает сил, времени, ресурсов, чтобы развивать свою продукцию. Придумать за два, три, даже четыре месяца что-то выдающееся с точки зрения технологий, собрать, испытать, показать эффективность невозможно. В глубокие технологии нужно вкладывать", — объяснил он.

Уточнения

Военное применение беспилотных летательных аппаратов — использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в военном деле.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ракета Х-101 нацелена на Запад. Российская ударная сила с "британским" радиусом действия

Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.

Ракета Х-101. Могучее вооружение с дальним радиусом действия
Кошки разных цветов и их энергетическое влияние на дом
Выбираем питомца: как цвет шерсти кошки влияет на вашу жизнь
Краснодарский край стал самым опасным регионом для летнего отдыха в 2024 году
Не по классике, но очень сочно и действительно вкусно: лечо с кабачками на зиму
ПЗРК "Верба". Современная российская защита от воздушных угроз НАТО Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Талия станет тонкой и изящной: 5 упражнений для похудения в области живота
Почему атмосферные двигатели лучше турбированных? Разбираем все плюсы
Сводка с фронта: ВС РФ прорвались в центр Торецка, "поход" на Курскую область обернулся охотой на ВСУ
Сводка с фронта: ВС РФ прорвались в центр Торецка, "поход" на Курскую область обернулся охотой на ВСУ
Последние материалы
Четверо срочников провели больше месяца в окружении ВСУ в Курской области. Как им удалось выбраться?
Эксперт рассказала, как путешествия помогают преодолеть языковой барьер
Почему рэгдоллы, сибирские кошки и бобтейлы считаются самыми преданными породами
Салат с тыквой, яйцами и чесноком — пошаговый рецепт
Песков: ситуация в районах, находящихся под контролем ВСУ, чрезвычайная
Более четырех тысяч допинг-проб взяли у атлетов на Играх в Париже
В Госдуму внесут законопроект о 13-й пенсии для пенсионеров
Врач Павлова посоветовала слегка недоваривать блюда желающим похудеть
Китайская компания Nio может купить завод Audi в Брюсселе
Кадыров: два Tesla Cybertruck отправлены в зону СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.