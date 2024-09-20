Найдена самая большая структура во Вселенной: что скрывает Порфирион

Nature: обнаружены выбросы из чёрной дыры протяженностью в 23 млн световых лет

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная команда ученых из Нидерландов, Великобритании, Италии и других стран сделала важное открытие — самую крупную галактическую структуру, известную на сегодняшний день. Эта структура представляет собой гигантские потоки материи и энергии, называемые джетами, которые исходят из сверхмассивной черной дыры. Их протяженность составляет 7 миллионов парсеков, или около 23 миллионов световых лет. Открытие было опубликовано в журнале Nature.

Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, CC BY-SA 4.0

Найденный феномен получил название "Порфирион" в честь мифологического царя гигантов из греческой мифологии. По мнению исследователей, размеры Порфириона сопоставимы с космической паутиной — огромной системой нитей газа, протянувшейся через межгалактическое пространство.

"Если бы мы смогли уменьшить Порфирион до масштаба Земли, его создающая черная дыра была бы размером с амебу, всего 0,2 миллиметра. Однако эта "амеба" породила мощнейший фонтан энергии, который охватывает размеры целой Земли", — заявил астроном из Лейденского университета и соавтор исследования Мартин Оэй.

Кроме Порфириона, существует еще одна похожая структура — Альционей. Его джеты простираются на 16 миллионов световых лет, что делает его второй по величине галактической структурой во Вселенной.

Несмотря на впечатляющие открытия, ученые пока не могут объяснить, как черные дыры генерируют столь огромные струи материи. Джеты таких масштабов должны требовать непрерывного питания черной дыры в течение миллиарда лет, что является нетипичным сценарием. Более того, такие длинные джеты, по идее, должны становиться нестабильными и рассеиваться, однако Порфирион и Альционей демонстрируют удивительную стабильность на таких больших расстояниях.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

