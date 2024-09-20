Секунды перед смертью: что врачи увидели в мозгу умирающего

Ученые изучили последние секунды жизни через активность мозга

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Канадские ученые сделали удивительное открытие о последних мгновениях жизни человека. Во время обследования пожилого пациента они случайно зафиксировали активность мозга в момент его смерти. По данным LADbible, исследование проводилось с целью изучения эпилепсии у 87-летнего мужчины. Однако неожиданное событие — смерть пациента от сердечной недостаточности — позволило зафиксировать уникальные данные.

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Пациент умер прямо во время процедуры электроэнцефалограммы, благодаря чему исследователи получили редкую возможность изучить мозговую активность за 30 секунд до и после остановки сердца. Особое внимание привлекло резкое усиление гамма-осцилляций — мозговой активности, связанной с воспоминаниями и сновидениями. Это наблюдение может подтвердить теорию о том, что перед смертью человек заново переживает ключевые моменты своей жизни.

До этого подобные изменения в мозговых волнах отмечались только у крыс, но впервые феномен был зафиксирован у человека. Это открытие открывает новые горизонты для дальнейших исследований в нейрофизиологии и изучении смерти (танатологии).

Тем не менее, ученые призывают к осторожности в интерпретации данных. Наблюдение основано на одном случае, и мозг пациента был поврежден эпилепсией. Для утверждения, что аналогичные процессы происходят у всех людей, необходимы дальнейшие исследования.

Уточнения

Гамма-всплеск — масштабный космический выброс энергии гамма-излучения электромагнитного спектра.



Ритмы головного мозга — колебания, выделяемые в общей частотной электрической активности головного мозга.



