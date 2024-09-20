Предсказаны сроки первого снега в Москве

Синоптик предупредил об обвале температур в Москве

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Лето в Москве продлил блокирующий антициклон, стоявший в регионе с августа по сентябрь, объяснил специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

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На смену ему из Скандинавии пришёл прохладный антициклон, а вместе с ним — северные ветры и снижение температуры воздуха.

"К концу следующей недели мы ждём серьёзный обвал температур. В ночь с понедельника на воскресенье даже ожидаются заморозки до -41°...+1°. В дневные часы 26 сентября на западе, северо-западе Москвы температура не поднимется выше +6°...+8°, а 27 сентября +5°...+10° будет наблюдаться по всей области. Меньше, чем за неделю, температура воздуха с +25° упадет до +5°...+10°. Также пойдут дожди", — предрёк синоптик. "Первый снег мы можем увидеть даже в начале октября, снежинки могут появиться ночью: температуры будут понижаться до +2°...+4°. Далее более уверенный снег обозначится с 14 по 17 октября, потом уже в ноябре. В начале ноября пройдёт снег при слабоотрицательных температурах", — посулил он.

По словам собеседника издания, постоянный снежный покров в регионе специалисты ожидают с конца ноября.

В целом последний месяц осени будет довольно холодным, в декабре возможны кратковременные оттепели, а январь "покажет себя", заключил Ильин.