Скандинавский антициклон остудил Москву и Подмосковье

Гидрометцентр обещал до 23 °C в Москве 20 сентября

1:02 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Максимальная температура в Москве 20 сентября не превысит 23 °C, сообщили "Вести Подмосковья" со ссылкой на прогноз Гидрометцентра России.

Фото: commons.wikimedia.org by Earl4eg, CC BY-SA 3.0

Погоду в пятницу формирует гребень прохладного скандинавского антициклона.

Температура воздуха в столице +21…+23°, по области +19…+24°. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что выше нормы.

Ночью воздух остынет до +9…+11°, в остальном погода останется примерно такой же.

А с субботы начнёт портиться: поднимется сильный ветер с порывами до 15 м/с, который принесёт похолодание — в ночь на понедельник температура может опуститься до -1°.

С середины следующей недели возможно незначительное потепление до 23 °C.