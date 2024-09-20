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Скандинавский антициклон остудил Москву и Подмосковье

Гидрометцентр обещал до 23 °C в Москве 20 сентября
1:02
Наука » Экология » Природа

Максимальная температура в Москве 20 сентября не превысит 23 °C, сообщили "Вести Подмосковья" со ссылкой на прогноз Гидрометцентра России.

Гидрометцентр обещал до 23 °C в Москве 20 сентября
Фото: commons.wikimedia.org by Earl4eg, CC BY-SA 3.0

Погоду в пятницу формирует гребень прохладного скандинавского антициклона.

Температура воздуха в столице +21…+23°, по области +19…+24°. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что выше нормы.

Ночью воздух остынет до +9…+11°, в остальном погода останется примерно такой же.

А с субботы начнёт портиться: поднимется сильный ветер с порывами до 15 м/с, который принесёт похолодание — в ночь на понедельник температура может опуститься до -1°.

С середины следующей недели возможно незначительное потепление до 23 °C.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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