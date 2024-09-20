Скандинавский антициклон остудил Москву и Подмосковье

Максимальная температура в Москве 20 сентября не превысит 23 °C, сообщили "Вести Подмосковья" со ссылкой на прогноз Гидрометцентра России.
Погоду в пятницу формирует гребень прохладного скандинавского антициклона.
Температура воздуха в столице +21…+23°, по области +19…+24°. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что выше нормы.
Ночью воздух остынет до +9…+11°, в остальном погода останется примерно такой же.
А с субботы начнёт портиться: поднимется сильный ветер с порывами до 15 м/с, который принесёт похолодание — в ночь на понедельник температура может опуститься до -1°.
С середины следующей недели возможно незначительное потепление до 23 °C.
Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.