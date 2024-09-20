Добавление растительных продуктов, богатых флавоноидами, может значительно улучшить здоровье мозга. Эти природные соединения способствуют защите клеток от повреждений, очищают сосуды, улучшают кровообращение и снижают риски таких заболеваний, как рак и деменция.
Исследования показали, что регулярное употребление чая, красного вина и свежих ягод способно сократить вероятность развития деменции на 28%.
В отчете ученых подчеркивается важность включения в рацион шести дополнительных порций продуктов, содержащих флавоноиды. Это включает ягоды, чай и красное вино. Несмотря на это, питание — лишь один из факторов. Генетическая предрасположенность и образ жизни могут играть значительную роль.
Даже при здоровом питании люди с генетической склонностью к деменции могут оказаться в зоне риска, но активный образ жизни и отказ от вредных привычек могут снизить вероятность развития этого заболевания.
Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.
Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.