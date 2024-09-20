Как ягоды и чай могут спасти ваш мозг от деменции: узнайте секрет здоровья

Ученые доказали, что флавоноиды защищают мозг и предотвращают деменцию

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Добавление растительных продуктов, богатых флавоноидами, может значительно улучшить здоровье мозга. Эти природные соединения способствуют защите клеток от повреждений, очищают сосуды, улучшают кровообращение и снижают риски таких заболеваний, как рак и деменция.

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Исследования показали, что регулярное употребление чая, красного вина и свежих ягод способно сократить вероятность развития деменции на 28%.

В отчете ученых подчеркивается важность включения в рацион шести дополнительных порций продуктов, содержащих флавоноиды. Это включает ягоды, чай и красное вино. Несмотря на это, питание — лишь один из факторов. Генетическая предрасположенность и образ жизни могут играть значительную роль.

Даже при здоровом питании люди с генетической склонностью к деменции могут оказаться в зоне риска, но активный образ жизни и отказ от вредных привычек могут снизить вероятность развития этого заболевания.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

