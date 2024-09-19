Как грудное вскармливание влияет на IQ: исследование испанских ученых

IJEC: грудное вскармливание улучшает когнитивные способности

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Университета Ровира и Вирхилий (Испания) обнаружили, что грудное вскармливание оказывает положительное воздействие на когнитивное развитие детей. Результаты их исследования, опубликованные в журнале International Journal of Early Childhood (IJEC), показали, что дети, которые находились на грудном вскармливании в течение одного до восьми месяцев, демонстрируют более высокие умственные способности по сравнению с детьми, которые не получали грудное молоко.

Фото: unsplash.com by Алекс Пасарелу, CC0

В исследовании участвовали 613 детей в возрасте 4-5 лет, рожденных в 2013–2014 годах. У детей, получавших грудное молоко, зафиксировали повышенные показатели IQ, улучшение рабочей памяти и развитие невербальных когнитивных навыков. Эти результаты подтверждают, что грудное вскармливание способствует интеллектуальному развитию ребенка, независимо от интеллектуальных показателей матери и семейных условий.

Уточнения

Коэффицие́нт интелле́кта (англ. IQ — intelligence quotient, читается «айкью») — количественная оценка уровня интеллекта человека (коэффициент умственного развития): уровень интеллекта относительно уровня интеллекта среднестатистического человека (такого же или среднего возраста); в более узком смысле — отношение так называемого умственного возраста к истинному хронологическому возрасту данного лица (индивида).

