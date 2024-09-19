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Учёные раскрыли главные причины резкого роста инсультов

The Lancet Neurology: число инсультов выросло на 70% с 1990 года
1:31
Наука

В 2021 году количество людей, перенесших инсульт, составило 11,9 миллиона, что на 70% больше, чем в 1990 году. Эти данные были получены в результате исследования, проведенного учёными из Технологического университета Окленда (Новая Зеландия), и опубликованы в авторитетном журнале The Lancet Neurology.

The Lancet Neurology: число инсультов выросло на 70% с 1990 года
Фото: flickr.com by Алекс Проймос, CC BY 2.0

Исследование основывалось на данных из систем здравоохранения разных стран и выявило еще одно тревожное явление — значительное увеличение смертности от инсульта. В 2021 году от этого заболевания умерло 7,3 миллиона человек, что на 44% больше по сравнению с 1990 годом.

Инсульт стал третьей ведущей причиной преждевременной смерти, уступая лишь ишемической болезни сердца и COVID-19. Ученые связывают рост числа инсультов не только с увеличением численности и старением населения, но и с распространением нездорового образа жизни.

Факторы риска включают ожирение, диабет, гипертонию, малоподвижный образ жизни, употребление сладких напитков и дефицит омега-6 жирных кислот в рационе. Исследователи акцентируют внимание на том, что изменение образа жизни может существенно снизить риск инсульта и остановить рост заболеваемости.

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus "наскок, нападение, удар"), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία "паралич"), апоплекси́ческий удар или просто удар - острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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