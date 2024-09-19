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Учёные раскрыли тревожную правду: человечество становится глупее

Life: учёные заявили, что IQ человечества стремительно падает
1:42
Наука

Учёные из Норвегии заявили, что с наступлением XXI века уровень интеллекта человечества начал снижаться. Эти выводы были сделаны на основе анализа 730 тысяч тестов IQ, о чем исследователи сообщили в издании Life.

Life: учёные заявили, что IQ человечества стремительно падает
Фото: Openverse by Hey Paul Studios, CC BY 2.0

Норвежцы опирались на эффект Флинна, который ранее показал рост IQ с каждым новым поколением. Этот эффект был открыт американским психологом Джеймсом Флинном в 1980-е годы, когда он выявил, что IQ у американцев с 1932 по 1978 год увеличился на 15 баллов. Однако исследование, проведенное норвежским Центром экономических исследований Рагнара Фриша, показало, что ситуация изменилась. В период с 1990 по 2004 годы IQ снизился на 1,5 балла каждые шесть лет.

В чем же причины этого явления? Среди основных факторов учёные называют ухудшение условий окружающей среды, проблемы со здоровьем населения, ухудшение качества образования и влияние миграции. Кроме того, скептики указывают на устаревшие методы измерения IQ, которые, по их мнению, больше оценивают уровень знаний, а не интеллект.

Автоматизация и компьютеризация, когда многие задачи решают за нас гаджеты, также способствуют снижению когнитивных способностей. Однако есть и противоположная тенденция: с увеличением объема информации мозг вынужден оставаться активным и развиваться.

Уточнения

Коэффицие́нт интелле́кта (англ. IQ — intelligence quotient, читается «айкью») — количественная оценка уровня интеллекта человека (коэффициент умственного развития): уровень интеллекта относительно уровня интеллекта среднестатистического человека (такого же или среднего возраста); в более узком смысле — отношение так называемого умственного возраста к истинному хронологическому возрасту данного лица (индивида).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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