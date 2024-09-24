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Нефть исчезнет через 50 лет: как человечество постепенно отказывается от углеводородов

Переход на новые виды энергии: почему нефть повторяет судьбу китового жира
4:13
Наука

Постепенный уход нефти как основного источника энергии напоминает историю с китовым жиром, когда человечество ради ресурса истребило миллионы китов. В течение трёх столетий людей влекла к китам не жажда убийства, а жажда к китовому жиру, который они использовали для освещения, отопления и смазки промышленных механизмов.

Переход на новые виды энергии: почему нефть повторяет судьбу китового жира
Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

Это массовое истребление привело к почти полному исчезновению многих видов китов, прежде чем коммерческий китобойный промысел был запрещён, и популяции китов смогли начать восстанавливаться. Аналогично, нефть сейчас доминирует в нашей энергетической системе, но уже виден путь к отказу от неё, гласит исследование Live Science.

Процесс перехода от нефти будет не мгновенным, а постепенным. Мы уже видим, как многие страны и регионы отказываются от нефти в домашнем потреблении. Однако нефть остаётся ключевым компонентом в некоторых отраслях. В настоящее время транспорт потребляет почти половину мировых запасов нефти, но рост электромобилей обещает изменить это соотношение.

Ожидается, что к 2030 году продажи электромобилей составят более двух третей мирового рынка, что приведёт к значительному снижению спроса на нефть. По прогнозам BP Energy Outlook 2023, электромобили могут быть ответственны за более чем половину сокращения общего спроса на нефть к 2050 году.

Авиация — ещё одна отрасль, где нефть играет ключевую роль. Самолёты служат десятилетиями, и их строительство обходится очень дорого. Однако отрасль работает над переходом к экологически чистому авиационному топливу (SAFs), которое можно смешивать с традиционным авиатопливом. По оценкам BP, к 2050 году SAFs могут составлять от 30% до 45% авиационного топлива, что позволит существенно снизить зависимость от нефти.

Судоходство — гораздо более сложная задача. Большинство современных торговых судов работает на нефти, и перестроить этот сектор будет непросто. Около 90% мировой торговли осуществляется международным судоходством, и на него приходится около 5% современного потребления нефти. Одним из возможных решений может стать использование водородного топлива, но этот подход требует значительных технических усовершенствований, таких как безопасное хранение и транспортировка.

Пластмассы — ещё одна область, где нефть сохраняет свою значимость. Около 12% добываемой нефти сегодня идёт на нефтехимическую промышленность, производящую пластик и другие продукты. Это количество, вероятно, будет расти, так как мировое использование пластмасс может утроиться к 2060 году. Синтетический пластик, произведённый из нефти, очень дешев в производстве и является одним из основных факторов загрязнения окружающей среды.

Нефтяная промышленность столкнётся с постепенным снижением значимости. Многие эксперты считают, что в будущем технологии экологически чистой энергии станут настолько доступными и дешевыми, что добыча нефти станет нерентабельной.

Однако в Саудовской Аравии и США добыча нефти, вероятно, продолжится на высоком уровне до 2050 года. Тем не менее, по прогнозам, мировое потребление нефти может сократиться на 95% к 2065 году, а сферы её использования будут ограничены.

Таким образом, нефть постепенно уйдёт с авансцены, как это произошло с китовым жиром. Этот ресурс станет неактуальным, уступив место более экологичным и устойчивым технологиям. Возможно, через несколько десятилетий нефтяные вышки и буровые поля превратятся в музейные экспонаты, напоминая о прошлом, когда нефть была краеугольным камнем экономики и образа жизни.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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